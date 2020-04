Guayaquil City también renuncia a participar en la Copa Ecuador del 2020

LEA TAMBIÉN

Guayaquil City se unió a Barcelona SC y Emelec en su postura de declinar su participación en la Copa Ecuador de la temporada 2020, torneo que reúne a planteles de la Segunda categoría, Serie B y Serie A.

A través de un comunicado dirigido a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el club ‘ciudadano’ anunció su resolución.



Además, el City sugiere y recomienda a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que se suspendan los torneos de las categorías juveniles Sub 12, Sub 14 y Sub 16. También pide que no se disputen la SuperLiga femenina.

“Considerando la experiencia como doctor que tengo al estar en la primera línea en hospitales y clínicas tratando personas afectadas y lo importante que sería disminuir exponencialmente la exposición de nuestros chicos a desplazamientos interprovinciales”, expresa el doctor Iván Mendoza, presidente del City.



Según el directivo, existe preocupación de los padres de los jugadores juveniles, quienes no autorizan los desplazamientos.



El directivo no solicita la suspensión de la Serie A, que también implica desplazamientos a provincias.