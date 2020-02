Guayaquil City goleó 4-1 a Olmedo en el estadio Christian Benítez

LEA TAMBIÉN

Guayaquil City defendió su localía ante Olmedo en la LigaPro. Aunque el cuadro riobambeño se puso a la ventaja en el primer tiempo, los ciudadanos no solo lograron remontar, sino que terminaron goleando 4-1, con goles de Jairo Jiménez, Gonzalo Mastriani y Michael Hoyos. Para el cuadro visitante lo hizo Gorman Estacio. El partido se jugó la tarde de este domingo 16 de febrero en el estadio Christian Benítez de Guayaquil.

El primer gol del partido vino al minuto 8 del cotejo. Después de un tiro de esquina, Gorman Estacio, que se encontraba desmarcado, tomó el balón de pecho tras el rechazo de la defensa ciudadana. No lo pensó dos veces y disparó al arco. El balón entró.



Sin embargo, el gol estuvo enmarcado por la polémica. Muchos reclamaron que el asistente Luis González no dictaminó un fuera de fuego en el cual Estacio habría caído dentro del área.



Guayaquil City intentaba reaccionar y llegó en un par de ocasiones al área rival, pero el ciclón andino se mantenía firme en la defensa. El portero Javier Urazún protagonizó una espectacular atajada cuando Michael Hoyos remató con un potente cabezazo que iba directo a su arco, en el minuto 17.



El conjunto local siguió en la pelea por el empate. Al final del primer tiempo, los ciudadanos habían intentado entrar varias veces al área rival y monopolizaban el dominio del balón. En el minuto 29, Gonzalo Mastriani dio un potente remate que terminó atajando Urazún.



Luca Sosa lo volvió a intentar en el minuto 38 con un remate al arco que generó emoción entre la afición local. Pero Urazún estuvo allí con una acrobática atajada. El guardameta se convirtió así en una de las principales figuras del primer tiempo.



Pero la audacia del portero del ciclón no sería suficiente para contener a los locales. Al inicio del segundo tiempo, Jairo Jiménez logró vulnerar la portería del Olmedo. Después de un balón que quedó picando dentro del área, el defensa tomó el balón y disparó. Urazún no alcanzó a reaccionar.



Al minuto 57, el cuadro local volteaba el resultado del partido y, de la mano de Gonzalo Mastriani, ponía el 2-1. Lo hizo mediante un cobro de penal, que el árbitro dictaminó después de una falta en el área. Mastriani dio un remate suave, que entró por el lado derecho del portero visitante.



Pero los locales no habían dado el encuentro por terminado aún. Al minuto 60, Michael Hoyos tomó un un pase que vino después de un centro en profundiad. Desde fuera del área, con gran elegancia, elevó el balón con el borde interno del pie y lo clavó en el ángulo superior derecho de la portería rival.



El City se apoderaba de la inseguridad de Olmedo en este punto. En el 64, Mastriani volvía a anotar después de un error defensivo de los jugadores del ciclón. El balón quedó a los pies de Mastriani y él no dudó en rematar al arco. Así, el cuadro guayaquileño anotaba su cuarto gol. El partido no había acabado y Mastriani quería anotar su triplete. Envió un potente remate al arco, pero este impactó directo en el palo superior.



Faltaban dos minutos para el final del partido y el árbitro dictaminó un tiro penal en favor del Olmedo. El encargado de cobrar fue Joao Rojas. El portero Gonzalo Valle, sin embargo, logró atajar el remate que se cobró con fuerza al lado derecho del guardameta.

Alineaciones



Guayaquil City:

