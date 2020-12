Guayaquil City espera que FEF impulse la investigación sobre supuesto soborno

La directiva del Guayaquil City espera tener respuestas a la denuncia enviado con los supuestos mensajes de soborno que recibieron los directivos horas antes del partido ante Barcelona, por la fecha 12 del campeonato ecuatoriano de fútbol. El documento reposa en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Iván Mendoza, presidente del City, envió todas las capturas de los mensajes a Carlos Manzur, de la FEF. Se espera que esto sea parte de la indagación que maneja la FEF por supuestos sobornos a árbitros en la Serie B. Desde el mes pasado, Manzur anunció que se presentarían pruebas sobre el tema, pero no se volvió a pronunciar y tampoco se dan más detalles de la supuesta investigación que maneja la FEF.