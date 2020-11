El DT Josep Guardiola renueva dos años más con el Manchester City

El entrenador español Pep Guardiola ha renovado dos temporadas más con el Manchester City, según anunció este jueves el club inglés.

El técnico español, que llegó al City en 2016, tras pasar por el banquillo del Barcelona y el Bayern de Múnich, terminaba contrato a finales de esta campaña, pero ahora se mantendrá en Inglaterra, como mínimo, hasta 2023.



Durante su etapa en el club de Mánchester, Guardiola ha logrado dos Premier League, una FA Cup, tres Copas de la Liga y dos Supercopas inglesas.



Su lunar es la Liga de Campeones, donde aún no ha podido alcanzar las semifinales.



Esta temporada, el City marcha décimo en la tabla de la Premier League, con un partido menos, a seis puntos del líder, el Leicester City.



"Desde que llegué al Manchester City me he sentido bien recibido por todo el mundo en el club y en la ciudad. Desde entonces hemos logrado grandes cosas juntos, marcando goles, consiguiendo títulos y estamos muy contentos de los éxitos", dijo Guardiola.