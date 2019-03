Ya están conformados los ocho grupos de la Copa Libertadores: Emelec en el grupo B y Liga de Quito en el D

LEA TAMBIÉN

Con el ingreso a la fase de grupos de los clubes Melgar, Atlético Minero, Palestino y Libertad, luego de los partidos de repechaje, ya han sido conformados los ochos grupos de la Copa Libertadores de América del 2019.

El Club Sport Emelec pertenece al grupo B, conformado también por Cruzeiro de Brasil, Huracán de Argentina y Deportivo Lara de Venezuela. Por su parte, Liga Deportiva Universitaria de Quito integra el grupo D junto a Peñarol de Uruguay, Flamengo de Brasil y San José de Oruro de Bolivia.



Barcelona Sporting Club no pasó a la tercera fase de la Libertadores tras eliminado por el Defensor Sporting de Uruguay a través de un fallo de la Conmebol por un error en la inscripción de Sebastián Pérez. Esto desató una serie de polémicas al conocerse varios casos de equipos que no inscribieron correctamente a sus jugadores pero que no recibieron la misma sanción.



Delfín SC también fue eliminado de este torneo en la segunda fase al no superar al Caracas FC.



La etapa de grupos iniciará este martes 5 de marzo del 2019 con un encuentro entre Godoy Cruz de Argentina y Olimpia de Paraguay a las 15:15 hora de Ecuador (20:15 GMT).



LDU disputará su primer partido de esta etapa el será el miércoles, 6 de marzo del 2019. Los 'albos' se enfrentarán al uruguayo Peñarol a las 19:00 de Ecuador (24:00 GMT).



El cuadro eléctrico jugará al día siguiente, el 7 de marzo contra el Deportivo Lara de Venezuela a las 21:00 hora Ecuador.



La final de la Copa Libertadores será en Santiago de Chile, el 23 de noviembre del 2019.

💪 ¿Están listos? Este martes comienza la Fase de Grupos de la #CONMEBOLLibertadores.



Estos son los equipos que conforman los ocho grupos de la Copa Libertadores:

Grupo A



River Plate (ARG)

Internacional (BRA)

Alianza Lima (PER)

Palestino (CHI)

Grupo B



Cruzeiro (BRA)

Emelec (ECU)

Huracán (ARG)

Deportivo Lara (VEN)

Grupo C



Olimpia (PAR)

Sporting Cristal (PER)

Godoy Cruz (ARG)

Deportes Concepción (CHI)

Grupo D



Peñarol (URU)

Flamengo (BRA)

Liga de Quito (ECU)

San José de Oruro (BOL)

Grupo E



Nacional (URU)

Atlético Mineiro (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Zamora (VEN)

Grupo F

Palmeiras (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Junior (COL)

Melgar (PER)

Grupo G



Boca Juniors (ARG)

Atlético Paranaense (BRA)

Jorge Wilstermann (BOL)

Deportes Tolima (COL)

Grupo H



Gremio (BRA)

Rosario Central (ARG)

Universidad Católica (CHI)

Libertad (PAR)