Violencia entre hinchas de Wilstermann y Colo Colo deja un herido y ocho detenidos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un hombre tuvo que ser hospitalizado. Al parecer hincha del Colo Colo chileno, tras una agresión de la que fueron acusados supuestos seguidores del Wilstermann boliviano, por la que ocho de ellos fueron arrestados, horas antes del partido de este miércoles 4 de marzo de 2020 de Copa Libertadores en Cochabamba.



La gresca entre supuestos hinchas sucedió en el sector de la Recoleta en la ciudad boliviana, cuando seguidores del Cacique chileno mostraban su apoyo a su equipo cerca del hotel donde se hospedan, según informaron medios locales.



También circula un video por redes sociales en el que se ve de lejos que tres personas, al parecer hinchas de Wilstermann, patean a uno del Colo Colo en el suelo.



Según informó el comandante departamental de la Policía Boliviana en Cochabamba, coronel Franz Sellis, siete personas cumplieron ocho horas de arresto en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en la ciudad antes de ser liberadas, pero uno de los arrestados quedó aprehendido para ser investigado.



"Según se ha visto los videos y algunos testigos, se ve que él es uno de los autores del hecho", manifestó Sellis.



El hombre de 30 años, que supuestamente es hincha del cuadro aviador, fue enviado al Ministerio Público para ser investigado por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones graves, según el coronel.



De acuerdo al reporte del hospital donde fue atendido el herido, el hombre de 43 años presenta un "trauma toráxico" producido por "un arma punzocortante", pero se encuentra estable y será dado de alta en las próximas horas o mañana.



En tanto, el cuadro local expresó su repudio a "todo acto de violencia, venga desde donde venga".



"El fútbol es una fiesta y no puede verse manchado por actos como los que suscitaron (...), todos somos hermanos que compartimos la pasión por este maravilloso deporte y no podemos permitir que se vea empañado por gente con malas intenciones", subraya en un comunicado.



El club confía en que al momento del partido "prevalezca el fútbol" y que el mejor se lleve la victoria, porque "somos rivales, no enemigos".



Wilstermann de Cochabamba recibe esta tarde hora local a Colo Colo de Santiago de Chile, en el estadio cochabambino Félix Capriles, en la fase de grupo de la Copa Libertadores.