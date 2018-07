Gremio ganó la Copa Mitad del Mundo ante Independiente del Valle

LEA TAMBIÉN

El equipo brasileño Gremio derrotó 5-4 en penales a Independiente del Valle y se coronó campeón de la Copa Mitad del Mundo, hoy 29 de julio del 2018. El torneo internacional, para menores de 18 años, se jugó con 12 equipos: el anfitrión y 11 clubes extranjeros.

Luann puso el 5-4 en los tiros desde los 12 pasos tras un empate de 2-2 en los 90 minutos reglamentarios. La ‘araña’ Moisés Ramírez no pudo detener el tiro del volante brasileño que fue a un ángulo bajo del arco del portero ecuatoriano, quien también alterna con el plantel de la Primera categoría de los rayados.



Así, el Gremio alcanzó por primera vez el título del torneo que Independiente organizó por cuarta vez consecutiva. El plantel ecuatoriano tenía la intención de revalidar su logro del año pasado. Sin embargo, sucumbió en la lotería de los penales.



El partido se disputó en el Centro de Alto Rendimiento del Independiente Del Valle con unas 300 personas, con presencia de familiares, directivos y miembros de los equipos internacionales que disputaron el certamen. En los graderíos, por ejemplo, estuvieron los jugadores del Red Bull de Brasil y el Atlético Nacional, que quedaron sin opciones de llegar a la final.



Independiente tuvo más control del balón y se mostró ofensivo durante todo el cotejo. Sin embargo, tuvo contratiempos para afrontar el cotejo. Apenas a los 5 minutos, perdió al defensor Ángelo Peralta, quien cometió una falta penal en contra de Elías, uno de los jugadores más destacados del equipo que se coronó campeón ayer.



Jhonata pateó el penal (a los 7 minutos) y puso adelante el Gremio. Elías puso el 2-0 a los 12 minutos. Sin embargo, con valentía, los rayados buscaron el arco contrario y tuvieron su recompensa a los 37 minutos, a través de un penal. Parecía que los brasileños ganarían en el tiempo reglamentario porque Independiente no concretaba el tanto del empate. Eso hasta el minuto 80 cuando el delantero Denilson Ovando puso el 2-2.



Cinco minutos antes de ese tanto, el cuadro brasileño también se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Rafinha, quien reclamó airadamente la decisión del árbitro Carlos Orbe. El volante tuvo que ser detenido por otros jugadores puesto que parecía quería golpear a un jugador rayado.



El marcador se mantuvo y al final, los brasileños derrotaron a sus rivales en los penales. Filipe, Carlos, Jhonata, Leosao y Luann concretaron para Gremio. Por Independiente, marcaron Emerson Espinoza, Ramirez, Gonzalo Plata



Plata y Rezabala. Darlin Leiton falló el tiro de los rayados. El club anfitrión y 11 equipos internacionales participaron en el certamen. Se disputaron 37 partidos y hubo 96 goles.



Michel Deller, presidente del Independiente, destacó a los ganadores y su aspiración. “Esperamos que en el futuro esta sea la final de una final de una Copa del Mundo: Ecuador vs. Brasil”.