Gregory Calderón, el analista multimedia de la Tri

Las jornadas son largas para los integrantes del cuerpo técnico de Ecuador, en Bydgoszcz, su sede en el Mundial Sub 20. En la concentración, analizan los partidos y recopilan información de sus rivales hasta la madrugada.

Gregory Calderón es quien tiene una de esas tareas. Él es el analista de videos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Desde el jueves, tras el empate tricolor ante Japón, se dedicó a recopilar las imágenes de ese encuentro y del duelo entre Italia y México.



El técnico Jorge Célico le pidió que armara una pieza audiovisual concisa, que mostrara las virtudes y falencia de Italia, que se enfrenta este 26 de mayo del 2019, a la Selección. El DT indicó a sus dirigidos que los italianos son más altos (pasan los 1,80 metros).



“Sabemos que no podemos tener un cara a cara (con los italianos), porque nos van a ganar por altura. No debemos caer en la tentación de hacer jueguitos para encararlos”, dijo Célico ayer en la mañana, mientras el equipo de logística preparaba el equipaje para la práctica en Solec Kujawski, un pueblo ubicado a 20 minutos en tren desde la estación central de Bydgoczcz.



Calderón pasó 24 horas alistando el compacto para las charlas técnicas del viernes 24 de mayo. Las imágenes sirvieron para conocer el estilo de juego de los europeos.



“Juegan con un 1-3-5-2. Ponen tres volantes de contención. Hemos analizado mucho al atacante David Frattesi, que ya marcó, y a Andrea Pinamonti”, dijo Calderón, quien asegura que en este tipo de torneos no hay tiempo para tomarse un respiro.



Para Célico, el analista es una persona clave. “Ahí están los ojos de Célico”, dijo el entrenador con una carcajada sobre Calderón, en el lobby del hotel de concentración, antes de que este Diario lo entrevistara.



El cuerpo técnico observó cinco veces el juego entre Italia-México. Miró tres veces el duelo de la Tri ante Japón. Lo hizo en los últimos dos días.

Célico y Patricio Lara, su asistente técnico, trasnocharon hasta las 03:00 de la madrugada para ver los cotejos.



La habitación 329 del hotel Holiday Inn es el laboratorio del cuerpo técnico. A Polonia, los profesionales llevaron cuatro discos duros de 2 terabites, una cámara de video HD y una computadora portátil, que la utilizan desde el Sudamericano Sub 20 que se jugó en Chile.

“En este tipo de torneos no se descansa ni un segundo. He pasado un día trabajando en las imágenes para que Célico tenga el material para la charlas.

Armo videos de jugadas, táctica. Tenemos todos los entrenamientos archivados. Hay veces que el ‘profe’ pide material sin previo aviso”, aseguró el analista que estudia para ser entrenador. Con ello, quiere complementar su trabajo de analista.



Calderón es pionero en su labor. Trabajó con Gustavo Quinteros en Emelec y en la Selección. También estuvo con los técnicos Jorge Sampaoli, Omar Asad, Juan Ramón Silva y Marcelo Fleitas.



Su experiencia le permite dar su opinión a Célico y Diego Cuvi, preparador físico.



“He tenido toda la apertura para dar mi opinión. Trabajo en esto hace más de 10 años y me he ganado esa posibilidad”, dijo el especialista.



Cada vez que termina un entrenamiento, Calderón regresa a su habitación. Arma un compacto de la práctica para un análisis privado del cuerpo técnico. “También hacemos videos para que los jugadores vean sus errores. Es la mejor forma que entiendan”, aseguró el guayaquileño.