El Gran Premio de Catar puede definir al nuevo campeón mundial de Fórmula 1

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

La Fórmula 1 entra en su momento más tenso y decisivo del año. La temporada 2025 llega a su penúltima parada con el Gran Premio de Catar, una cita que puede definir al nuevo campeón del mundo o mantener viva la lucha hasta la última carrera.

El evento, válido por la fecha 23 del campeonato, se correrá en el Circuito Internacional de Losail, ubicado en Lusail. El trazado es conocido por su larga recta principal, curvas rápidas y un ambiente nocturno que eleva el espectáculo.

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Además, esta jornada tiene un valor adicional, ya que otorga puntos extra tanto en la carrera Sprint del sábado como en la competencia principal del domingo, lo que podría alterar por completo las posiciones del Mundial de Pilotos.

Una definición de infarto en Catar

El británico Lando Norris (McLaren) llega como líder del campeonato con 390 puntos, aunque con sabor amargo tras su descalificación en Las Vegas, donde había terminado segundo antes de que su monoplaza fuera sancionado por incumplir el peso reglamentario.

Su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, ocupa el segundo lugar con 366 puntos, la misma cifra que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien recortó toda la diferencia gracias a su victoria en el Gran Premio de Las Vegas y el castigo a los dos McLaren.

Con solo dos carreras por disputarse, el título está más abierto que nunca: tres pilotos con opciones reales, un circuito rápido y condiciones extremas en el desierto catarí. Todo está listo para una batalla final que podría decidir el campeón del mundo.

¿Cuándo y a qué hora es el GP de Catar de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Catar se correrá el domingo 30 de noviembre, a las 11:00 (hora de Ecuador). Las actividades del fin de semana comienzan el viernes:

Práctica 1 : 28 de noviembre | 08:30 – 09:30

: 28 de noviembre | 08:30 – 09:30 Sprint Qualifying : 28 de noviembre | 12:30 – 13:14

: 28 de noviembre | 12:30 – 13:14 Sprint : 29 de noviembre | 09:00 – 10:00

: 29 de noviembre | 09:00 – 10:00 Qualifying: 29 de noviembre | 13:00 – 14:00

IT'S RACE WEEK IN QATAR! 🇶🇦



And it's the penultimate round of the season 👀#F1 #QatarGP pic.twitter.com/I5vcCO8GA1 — Formula 1 (@F1) November 24, 2025

Datos del circuito

Longitud: 5,419 km

5,419 km Vueltas : 57

: 57 Distancia total: 308,611 km

Datos e historial sobre el GP de Catar

El Gran Premio de Catar es una de las incorporaciones más recientes al calendario de la Fórmula 1, ya que celebró su primera edición en 2021.

La competencia se disputa cada año en el Circuito Internacional de Losail, ubicado en Lusail, muy cerca de Doha, la capital.

En 2025 se correrá la cuarta edición oficial del Gran Premio, luego de una breve pausa en 2022, cuando la carrera fue suspendida debido a la organización de la Copa del Mundo de la FIFA, que se celebró en el mismo país.

El trazado de Losail, conocido por su larga recta principal y sus curvas rápidas, se ha ganado un lugar entre los circuitos más espectaculares del calendario moderno.

El primer ganador de la historia fue Lewis Hamilton, con Mercedes, mientras que el actual dominador es Max Verstappen, quien ha conquistado las dos ediciones más recientes (2023 y 2024) con Red Bull Racing.