Gonzalo Plata volvió al Sporting: 'Con ganas de seguir disfrutando del fútbol'

El futbolista ecuatoriano Gonzalo Plata agradeció en redes sociales por volver a defender la camiseta del Sporting de Lisboa, después de tres meses sin apariciones en la Liga portuguesa por haber sido relegado al plantel juvenil.

Lo hizo en el triunfo ante Braga, por 1-0, el domingo 25 de abril del 2021. "Han sido meses de trabajo en silencio. Parar y reflexionar. Hoy, por fin me reencontré con la sensación de volver a jugar con @Sporting_CP. Gracias a Dios por su ayuda. Sin él y sin mi gente esto no hubiera sido posible. Con ganas de seguir disfrutando del fútbol", publicó el guayaquileño, de 20 años, en sus cuentas oficiales.



Su club se impuso con un gol del brasileño Matheus Nunes y así se mantiene en el primer lugar de la clasificación, a cinco fechas de la finalización.



El Sporting Clube de Portugal tiene una ventaja de 7 puntos sobre el Oporto, que jugaba contra el Moreirense este 26 de abril del 2021.



Supuestas discrepancias con el entrenador Rúbem Amorim alejaron a Plata del plantel principal. No obstante, el estratega aceptó las disculpas del deportista y lo reintegró al equipo principal.



Ante Braga, el tricolor ingresó al cambio en los últimos minutos de juego.



El próximo encuentro del Sporting será ante el Nacional el 1 de mayo del 2021.





