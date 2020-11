Según la prensa portuguesa e inglesa, el tricolor Gonzalo Plata estaría en la mira del West Ham y Newcastle

El futuro del ecuatoriano Gonzalo Plata no estaría en el Sporting de Lisboa, club donde milita actualmente. Según la prensa de Portugal, existe el interés del West Ham United, que juega en la Premier League de Inglaterra.

El diario Récord de ese país confirmó que en la ventana de traspasos de verano ya hubo un interés de los 'Hammers' por el tricolor.



"El club londinense se mantiene atento al extremo y, en enero, se plantea lograr su fichaje. Ante el potencial del futbolista, el club pide USD 23,87 millones por el pase", publicó el diario.



Además no tendría problemas en salir, debido a que en ese puesto el DT Rúben Amorim tiene varias opciones en la plantilla.



Plata no ha tenido tanto espacio en el inicio de la temporada 2020-2021, sin embargo sus actuaciones con la Selección de Ecuador, en las dos últimas doble fechas de eliminatorias, hicieron que los británicos volvieran a mostrar interés.



Pero el West Ham no sería el único equipo de la Premier interesado en el ecuatoriano. Según el diario Newcastel Read, el Newcastle United también estaría detrás de los pasos del tricolor. Incluso adelanta que las negociaciones van encaminadas para que se vista con sus colores desde enero. Eso sí, la situación económica del club no es favorable tras la pandemia.



Este mismo rotativo, en su versión digital, aclara también que no solo el Newcastle estaría detrás de los pasos del tricolor.



"Ha surgido que Newcastle podría competir por el jugador con el Leicester, West Ham y Brighton, que también buscan a Plata. El Sporting de Lisboa está preparado para permitirle dejar el club a préstamo en enero con miras a un cambio permanente de USD 28 millones en el verano", publicó el diario británico.