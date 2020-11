Gonzalo Plata ofreció disculpas por sacarse la camiseta y ser expulsado

Gonzalo Plata, el talentoso seleccionado ecuatoriano, ofreció disculpas a través de su cuenta de Twitter por quitarse la camiseta y originar su expulsión del partido ante Colombia.

Plata marcó un golazo al minuto 91' tras recibir un pase de tacón de Ángel Mena y rematar al ángulo del arco del portero colombiano Camilo Vargas. Con esa anotación, Ecuador selló un triunfo de 6-1.



Plata corrió eufórico a un esquina tras su anotación y se quitó la camiseta. Sus compañeros intentaron 'arroparlo' para que el árbitro no lo observara, pues ya había recibido una tarjeta amarilla. El juez sí lo vio y le mostró otra amarilla, por lo cual fue expulsado.



"Victoria agridulce. Feliz por el gol, pero apenado por la expulsión. No fue un comportamiento ejemplar. Los errores son para aprender, no para repetir. Disculpas de corazón. Vamos a por más @LaTri". Estas fueron sus palabras en un mensaje de Twitter.

Plata, quien juega en el Sporting de Portugal, adjuntó fotografías de su participación en el encuentro.



El extremo también se volvió tendencia en las redes sociales, por una 'galleta' que le hizo a James Rodríguez, el '10' de Colombia.



Por la expulsión, Plata no jugará ante Venezuela, en marzo del 2021, por la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.