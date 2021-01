Gonzalo Plata dio una asistencia en el empate de Sporting ante Rio Ave

Marca o Sporting!

Pedro Gonçalves apareceu no sítio certo para responder ao cruzamento de Plata e colocou o Sporting em vantagem.

É o 12.º golo do português no campeonato.



Liga NOS (#14) | Sporting CP 1-0 Rio Ave#LigaNOS #SCPRAFC pic.twitter.com/L56izRfLpq