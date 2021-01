Gonzalo Escobar y Ariel Behar se coronaron campeones del ATP 250 de Delray Beach

El ecuatoriano Gonzalo Escobar y el uruguayo Ariel Behar ganaron la final del campeonato ATP 250 de Delray Beach, Estados Unidos, ante los hermanos norteamericanos Christian y Ryan Harrison, este 13 de enero de 2021. El tricolor consiguió su primer título de un circuito ATP.

En un video publicado por el periodista Kenny Castro, el extenista Nicolás Lapentti envía un mensaje de apoyo para el manabita. ‘Nico’ fue el último ganador de un torneo del circuito ATP, en 1999.



“Vamos por ese título, me contaste hace una semana que tu objetivo es estar en el top 20 este año. Vamos con mucha fuerza”, dice Lapentti a su amigo, que actualmente ocupa el puesto 69 en el ránking de la ATP.

𝘼 𝙢𝙚𝙨𝙨𝙖𝙜𝙚 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙣𝙚𝙬 #𝘿𝘽𝙊𝙥𝙚𝙣 𝙙𝙤𝙪𝙗𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨 👇 pic.twitter.com/Fi2r6bsi8z — Delray Beach Open (@DelrayBeachOpen) January 13, 2021



El partido fue peleado, con pocos errores de ambos lados. Los latinos lograron recuperarse tras perder el primer set y consiguieron el triunfo por 6-7, 7-6 y 10-4. Este es el minuto a minuto del partido:



14:22: Escobar rompe el servicio de los locales y Behar saca para partido. Los latinos se imponen en la final con un contundente 10-4.



14:15: Los latinos van con todo. la serie de Súper Tie Break se puso 6-1 a su favor.



14:12: Empieza el Súper Tie Break



14:07: ¡Peleado!. Escobar y Behar se impusieron en el Tie Break por 7-4 y se quedaron con el segundo set 7(7)-6(4). El partido se definirá en el 'Súper Tie Break'.



14:02: Los locales no se dan por vencidos, igualan el set y nuevamente se disputará el Tie-Break.



14:00: Los latinos presionaron en el servicio de los locales y aunque estuvieron cerca, no lograron romperlo. En el saque de Escobar mantuvieron o la ventaja 6-5.



13:51: El partido es parejo, con pocas ventajas para los deportistas. Behar y Escobar ganaron el punto en su servicio, se mantienen con ventaja 5-4.



13:44: Nuevamente los latinos salvaron su servicio. Escobar recuperó su saque, tras ir dos puntos abajo. Siguen arriba 4-3



13:35: Behar recuperó su saque, con tres puntos abajo. Los latinos se mantienen arriba 3-2.



13:28: Los latinos no cometieron errores. Escobar sumó con su saque y se pusieron 2-1, ante los locales, que mantienen su servicio.



13:23 El primer punto del segundo set es para los sudamericanos. Behar mantuvo su servicio, 1-0.



13:19: Los norteamericanos aprovecharon un error en el servicio de Escobar y consiguieron el set por 7(7)-6(5).



13:12: Las parejas no dan espacio al error. Behar mantiene su servicio y el juego se iguala 6-6 y el set se define en tie-break.



13:07: El saque de Gonzalo Escobar se mantiene firme. Los latinos igualaron la serie 5-5.



13:03: Behar mantuvo su servicio, pese la arremetida de los locales. El partido se mantiene 4-4.



12:56: Escobar mostró su buen momento con su saque impecable, finalizó el game con un As, para mantener la igualdad 3-3.



12:51: Los norteamericanos mantienen la eficacia de su saque, pero los latinos respondieron con el buen servicio del uruguayo Behar, para mantenerse igualados 2-2.



12:45: El partido tiene un arranque intenso, ambas parejas hicieron respetar su servicio y el primer set se iguala 1-1.



12:37: Las parejas están en la cancha y realizan el calentamiento previo al inicio del juego.