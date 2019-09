Gennady Golovkin peleará contra Sergiy Derevyanchenko el sábado 5 de octubre de 2019

LEA TAMBIÉN

El boxeador kazajo Gennady Golovkin enfrentará al ucraniano Sergiy Derevyanchenko el 5 de octubre de 2019 por los cinturones vacantes de la Federación Internacional (FIB) y la Organización Internacional de Boxeo (OMB) de los pesos medianos.

El combate se realizará en el Madison Square Garden, en Nueva York, donde Golovkin, de 37 años, tiene marca de 6-0.



“Lo conozco desde hace mucho tiempo. Es un peleador muy bueno”, dijo Golovkin sobre el ucraniano, el contendiente mejor calificado de la FIB que posee un récord de 13-1 con 10 nocauts.



Saúl 'Canelo' Álvarez, que puso fin al reinado invicto de Golovkin como campeón unificado de los medianos con una victoria por decisión dividida su segunda pelea en septiembre de 2018, fue despojado del cinturón de la FIB cuando no pudo pelear contra Derevyanchenko.



Golovkin dijo a la prensa en Los Ángeles que el hecho no tiene un significado especial para él.



“Realmente no me importa de quién fue tomado”, dijo Golovkin sobre los títulos en disputa. “Quiero boxear. Soy un peleador, quiero tener grandes peleas”.