Juan Moncayo sueña y vive para el golf

El trofeo lo colocó en el comedor de su casa. Quiere verlo todos los días y recordar cómo lo consiguió. “Este año fue importante, logré segundos y terceros lugares, pero no había ganado. Es el torneo más importante de mi vida”, dijo Juan Mocayo, que el domingo ganó el Ecuador Open de golf.

Es aún amateur, tiene 22 años y saltar al ámbito profesional es una decisión que está analizando.



El fin de semana jugó el Ecuador Open, un torneo de la Serie de Desarrollo del Tour de Golf Profesional (PGA, por su nombre en inglés).



Enfrentó a una veintena de golfistas profesionales de Centro y Sudamérica, y ganó.



Ese título le valió clasificarse a la final de la Serie de Desarrollo, que se disputará en México, en diciembre, en pos de una tarjeta que le permita jugar el PGA Tour Latinoamérica, que tiene 18 torneos al año, uno de ellos en Quito.

“Si lo consigo daré el paso al ámbito profesional. Es una decisión importante porque debo conseguir auspiciantes para iniciar mi carrera. Este año tengo aún torneos pendientes. En enero iré a mi último torneo Latinoamericano Amateur”.



Juega golf desde que tenía 8 años. Fue su padre Andrés quien lo llevó al campo del club Los Chillos, donde él dirigía entrenamientos.



“Le pedí que me llevara, lo hizo y me quedé, nunca más volví a salir de un campo de golf. Este deporte hay que vivirlo con intensidad. Soy un golfista de decisiones rápidas, para ello hay que tener mucho ‘feeling’”.



Vive el golf a tiempo completo. Salvo los jueves, todos los días se levanta a las 06:30 y va al gimnasio para sus sesiones de trabajo físico.

Luego, desde las 10:00, va al campo de golf, Arrayanes Country Club o Los Chillos para entrenarse hasta las 15:00.



A esa hora cambia de chip, pues es asistente técnico del argentino Marcelo Da Silva, quien dirige las selecciones de Ecuador. “Este cargo me ayuda a mejorar mi juego. Me permite practicar en todas las canchas del país. Además, estoy aprendiendo mucho del seleccionador”.



Juan ya tuvo una primera experiencia exitosa. Hace dos semanas conformó el cuerpo técnico de la Selección de Ecuador que alcanzó la medalla de plata en el Sudamericano Prejuvenil. “Es una experiencia diferente la que vivo con los chicos”, dijo, por ello da ejemplo y él personalmente se encarga de cuidar y hasta limpiar sus palos de golf.



Si bien comparte mucho tiempo con Marcelo Da Silva, los consejos de su padre también están presentes. “Me dice que el golf es 80% mental. En el momento de la competencia hay que controlar situaciones. Todo lo que me dice, es cierto”.



Por su título en el Ecuador Open, se ganó también un cupo para el Quito Open del Tour Latinoamérica del 2019. “Tiene mucho talento, que creció jugando golf”, dijo Nicolás Gross, organizador el torneo PGA en el país.