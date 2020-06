El golero Jorge Pinos acudirá a la Fiscalía para que se investigue una supuesta falsificación de documentos

LEA TAMBIÉN

Andrés Holguín, abogado de Independiente del Valle, y Carlos Luis Sánchez, abogado contratado por el futbolista Jorge Pinos, se pronunciaron este martes 9 de junio en conferencia de prensa virtual. Holguín también advirtió que se comenzará a analizar las declaraciones del abogado Javier Freire, de Técnico Universitario, y el jugador iniciará una nueva investigación por adulteración de documentos.

Ambos se refirieron al caso legal que hay en torno al guardameta por parte de Técnico. El equipo ambateño reclama por los derechos del jugador desde el año pasado y por un supuesto 'fraude deportivo'. La pugna legal tomó fuerzas después de que Independiente del Valle se coronara campeón de la Copa Sudamericana del 2019.



Holguín comenzó aclarando que ya no responderán a Jorge Freire, abogado de Técnico. Según el abogado, Técnico tiene abogados españoles. "Lo que dijo en la última conferencia de prensa (Freire), la semana pasada, demuestra que la apelación no fue redactada por él. Sigue asegurando que han ido a la FIFA y no es verdad. Han ido al TAS, que no es lo mismo. No aportado nada nuevo. Estamos recogiendo sus declaraciones", dijo Holguín.



El abogado de los rayados precisó que no se tiene tiempo establecido para un pronunciamiento del caso. Aclaró que el trámite que se sigue en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) es por un supuesto puente con el club Sur y Norte que se hizo en la habilitación de Pinos a filas de los rayados. Según Holguín, los ambateños deberán pagar este miércoles 10 de junio el valor del reclamo en el TAS.



El abogado de Pinos, por su parte, detalló que el jugador decidió acudir a la Fiscalía para que se abra una nueva investigación grafológica de los papeles que lo vinculan con Técnico. Se buscará un nuevo informe con peritos especializados de la Fiscalía del Guayas. Esto a pesar de que en el expediente ya hay un estudio grafológico.



Javier Freire, de Técnico, insistió que la primera causa iniciada por la supuesta falsificación de las firmas ya fue archivada por la Justicia. Pinos decidió contratar abogado para retomar por su cuenta un proceso legal contra el equipo ambateño.



Sánchez aclaró que todas las pruebas que están en el proceso serán revisadas por los jueces competentes del caso. Dijo que se respetarán los videos que ha presentado Técnico y que se tiene lista la respectiva defensa.