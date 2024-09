El Inter Miami de Lionel Messi y Leonardo Campana empató este sábado por 1-1 ante el New York City FC tras encajar un gol en el minuto 95 de James Sands cuando ya acariciaba el triunfo.

Un cabezazo tras un córner en el último suspiro le dio el empate al New York City después que el ecuatoriano Leonardo Campana hubiera adelantado en el 75 al Inter Miami.

Con muchísimos seguidores de Messi y un gran ambiente en las gradas del Yankee Stadium, el equipo que dirige Gerardo Martino firmó un flojo y discreto partido pero se mantiene líder del Este con 64 puntos y como favorito destacado para conquistar el MLS Supporters’ Shield (el título para el mejor equipo de la MLS en la temporada regular).

El equipo de Florida aterrizó en la Gran Manzana con todas sus estrellas salvo Sergio Busquets y Diego Gómez. Junto a Messi fueron también titulares Luis Suárez y Jordi Alba.

Con tres derrotas y cinco empates en sus anteriores ocho partidos en la MLS, incluyendo un doloroso 1-5 frente al Philadelphia Union el pasado miércoles, el New York City arrancó con ganas de enderezar el rumbo.

El uruguayo Santi Rodríguez se mostró muy picante desde el inicio, primero con un tiro cruzado y después con una peligrosa falta directa que acabó estrellándose en el palo.

Al Inter Miami le costó entrar en el partido. Quitando una falta de Messi que acarició la escuadra, el conjunto de rosa tardó en asentarse en el verde y echó en falta a Busquets en la sala de máquinas.

No obstante, hacia el ecuador de la primera parte empezaron a aparecer las estrellas: Messi buscó y casi encontró un gol olímpico y Suárez no estrenó el marcador porque su tiro, que se iba a la red, fue interceptado sin querer por su compañero Robert Taylor.

Pero en general los dos equipos se mostraron seguros y concentrados en defensa -sobre todo el New York City con ayudas constantes para anular a Messi– y el encuentro se fue al descanso sin tantos.

Messi –> Alba –> Campana@InterMiamiCF take the lead with 15 minutes remaining. pic.twitter.com/1icY7I3bIh