Goffin llegó a segunda ronda y Wawrinka quedó fuera en su primer juego en Doha

El belga David Goffin, sexto favorito, alcanzó este 9 de marzo de 2021 la segunda ronda del torneo ATP 250 de Doha, del que ya ha quedado eliminado el séptimo cabeza de serie, el suizo Stan Wawrinka.

Reciente ganador en Montpellier, Goffin batió en su debut en Doha al serbio Filip Krajinovic por 6-4 y 6-4 en una hora y 21 minutos.



El belga, 14 del ranking, se citó en octavos de final con el estadounidense Taylor Fritz, que antes se había deshecho del italiano Lorenzo Sonego por 7-6 (5) y 6-4.



No pudo superar su primer obstáculo el suizo Stan Wawrinka, séptimo cabeza de serie y que perdió a las primeras de cambio ante el sudafricano Lloyd Harris, procedente de la previa.



En un duro partido, Harris ganó a Wawrinka por 7-6 (3), 6-7 (6) y 7-5 en dos horas y 40 minutos. El sudafricano jugará ahora contra el húngaro Marton Fucsovics, verdugo del serbio Dusan Lajovic por 7-6 (3) y 6-3.



Harris logró la victoria de más fuste de su carrera y fue ante quien confesó que era su héroe de la infancia. "No tengo muchas palabras en este momento. Stan era mi ídolo cuando crecía, así que sólo jugar contra él fue increíble", dijo Harris, de 24 años (once menos que el suizo) y 84 del mundo, tras el partido.