El Gobierno confirmó el reinicio del campeonato ecuatoriano de fútbol, para este 14 de agosto de 2020

La Secretaría de Comunicación del Gobierno Nacional ratificó el regreso del campeonato ecuatoriano, a partir de este 14 de agosto de 2020. El torneo, que se suspendió en marzo pasado debido a la emergencia del covid-19, se retomará tras cinco meses.

"Se autorizó el inicio del campeonato de fútbol profesional, en estricto apego a las normas y protocolos emitidos sin presencia de público en establecimientos deportivos", resume el boletín de prensa, emitido este 13 de agosto.



En el documento se ratifican los acuerdos alcanzados por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y la LigaPro, para evitar la propagación del virus durante los encuentros. Para ello, se aprobó un protocolo sanitario para el regreso a las competencias.



Estos son algunos de los detalles con los que regresará el campenato:



Máximo de asistentes a los estadios: Entre jugadores, cuerpo técnico, utileros, funcionarios y directivos, cuerpo médico; staff de árbitros, empresas con derechos de transmisión de televisión y medios de comunicación que cubrirán los partidos se permitirá la asistencia de hasta 224 personas.



Informes: Los clubes deben elaborar informes médicos, con el registro de pruebas realizadas y resultados, el control diario de síntomas; estado físico, sanitario y de salud de cada miembro de la lista oficial. Y deberán reportar los casos positivos, miembros inmunizados, casos sospechosos entre otros.

Señalización en los estadios: Los clubes deberán colocar señalización en puertas y vías de acceso para evitar aglomeraciones; deberán colocar señalética explicativa de medidas como el lavado frecuente de manos, el uso obligatorio de mascarilla, el distanciamiento social; las advertencias de no tocarse el rostro, entre otras.



Puntos de desinfección: Se colocarán dispensadores gel hidroalcohólico en las entradas de clubes, en camerinos, salas habilitadas, banca de suplentes,mesa de control, baños, tribunas, palco de prensa y pasillos.



Pruebas médicas: los clubes y sus delegaciones deben realizarse de manera obligatoria la prueba rápida 24 horas antes del partido; si el equipo no concentra el día anterior, la prueba se la realizará el mismo día del partido, y no podrán participar aquellas personas que no sean autorizados por la Dirección de Salud.



Prohibiciones para los jugadores: Los deportistas no podrán intercambiar camisetas o banderines en la cancha; y quienes estén en el banco de suplentes y camerinos deben usar mascarilla y conservar la distancia social.



Controles antes del juego: cuatro horas antes de arrancar el partido se debe inspeccionar a los espacios abiertos y cerrados de los estadios, para detectar y retirar toda clase de elementos que alteren el normal desarrollo y no acaten las medidas de bioseguridad. Luego, el personal autorizado ingresará cumpliendo todos los protocolos de seguridad.



Controles durante el juego: Durante el medio tiempo, el club local deberá desinfectar las zonas aledañas al terreno de juego, bancos técnicos, zonas de calentamiento, túnel de acceso al campo y camerinos. En los encuentros deportivos y para precautelar el orden público, existirá personal de la fuerza pública desplegados dentro y fuera de los estadios.



Controles después del partido: Los clubes regresarán a entrenar según los lineamientos y sugerencias establecidas en el Protocolo de Reanudación de la Actividad Física; y, siguiendo el procedimiento respecto a las pruebas covid-19.