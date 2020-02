Glenda Morejón encabezará la delegación que irá al Sudamericano de Marcha en Perú

LEA TAMBIÉN

La excampeona mundial juvenil Glenda Morejón liderará la delegación ecuatoriana de 18 seleccionados para el Sudamericano de Marcha que será entre el 7 y 8 de marzo del 2020 en Lima, Perú. La lista se definió luego del Nacional Interclubes que se desarrolló el 15 de febrero en Macas, Morona Santiago.

El Sudamericano servirá de selectivo para el Mundial de Marcha por equipos que será del 2 al 3 de mayo en Minsk, Bielorrusia. En ambos certámenes los andarines tienen la posibilidad de registrar los tiempos exigidos por la Federación Internacional de Atletismo para los Juegos Olímpicos de julio próximo en Japón.



Morejón, con cupo olímpico asegurado, encabeza el equipo femenino de 20 km. Ella no compitió en Macas por encontrarse en Brasil. Se suman Karla Jaramillo, Magaly Bonilla y Paola Pérez. En 10 km Sub 20 está Paula Valdez; mientras en 5 km Sub 18 constan María Mendoza y Sara Encalada.



Para la prueba masculina de 20 km aparecen Daniel Pintado, David Hurtado, Jordy Jiménez y Mauricio Arteaga. En 35 km están Claudio Villanueva, Jonathan Amores, Xavier Mena y Jonathan Cáceres. La delegación se completa con Óscar Patín y Jonathan Andrade (10 km Sub 20), y Terry Villacorte (10 km Sub 18).

La nómina que irá al Sudamericano se definió tras una reunión de la Comisión Técnica de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, liderada por Homero Salazar. Los seleccionados deberán confirmar su participación hasta las 21:00 de este miércoles 19 de febrero.