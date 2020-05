Glenda Morejón adquirió implementos para entrenarse en casa

LEA TAMBIÉN

Glenda Morejón adquirió una caminadora, una bicicleta estática y otros accesorios para entrenarse en casa durante el confinamiento. El improvisado gimnasio lo acomodó en un pequeño cuarto de su vivienda, ubicada en Ibarra.

La excampeona mundial Sub 18 viajó de Cuenca a su ciudad natal, el pasado 18 de abril del 2020, después de conocer oficialmente la postergación del Juegos Olímpicos para el 2021 en Tokio. Ella, desde el 26 de octubre 2019, se entrena con el técnico cuencano y marchista activo Andrés Chocho.

El experimentado andarín supervisa su preparación a través de las redes sociales y plataformas virtuales. Se mantiene en contacto permanente. El seleccionado nacional contó que el regreso de Glenda a Ibarra se debió a que “nada se tiene claro en cuanto a competencias”.

Morejón se trasladó sin problemas a su ciudad de origen puesto que su familia sacó un salvoconducto especial. Desde entonces realiza trabajos físicos y fortalecimiento muscular sin salir de casa. Esa misma labor la cumplía en la vivienda de Chocho (antes de viajar a Ibarra), junto con la andarina brasileña Érica Sena. Él dispone de todos los implementos.

Una vez definidas las fechas de los Juegos Olímpicos en Tokio: del 23 de julio al 8 de agosto del 2021, Chocho decidió arrancar la preparación general con Morejón y Sena. Por eso, hasta conocer con precisión cuándo se regresará a las competencias, se hará una base de fortalecimiento.



La preparación general consiste en carreras sobre la caminadora, ejercicios de flexibilidad y musculación, labores sobre la bicicleta estática y ejercicios complementarios. Esos trabajos están programados para hacerlos en espacios reducidos y sin salir de casa durante la emergencia.

Morejón, quien este 30 de mayo cumplirá 20 años, mantiene una rutina similar a la que tenía en Cuenca, con igual implementación. Ella se siente tranquila por estar cerca de sus padres y hermanos.



La deportista tiene cupo asegurado para los Juegos Olímpicos del 2021 y está clasificada para la Copa Mundo de Marcha por equipos, cuya sede es Bielorrusia, pero aún no se ha reprogramado la fecha. En el calendario inicial se determinó entre el 2 y 3 de mayo del 2020. Se postergó debido a la propagación del covid-19.



La mejor marchista ecuatoriana de 20 kilómetros no compite desde el 29 de septiembre del 2019. Ese día participó en el Mundial Absoluto de Atletismo de Doha, Qatar, donde terminó 25ª en 20 km.

Su estreno este año se fijó para el 21 de marzo, en el Challenger de Eslovaquia. Pero un día antes del viaje a Europa se anunció la suspensión del torneo y la restricción de vuelos. Ella no compitió en el Nacional de Marcha en Macas ni en el Sudamericano de Perú, entre febrero y marzo.



No lo hizo porque viajó a São Paulo, Brasil, en compañía de Chocho y Sena. Allí se realizó una serie de evaluaciones físicas y médicas en el laboratorio del Comité Olímpico Brasileño. Todo estaba encaminado para llegar en óptimas condiciones a los Juegos Olímpicos, pero el covid-19 trastocó los planes.



Morejón tampoco pudo participar en Río Maior, Portugal y en La Coruña, España, como había programado en su agenda 2020. Chocho está convencido que su dirigida no sufrirá ninguna afectación por la falta de competencias.

Glenda regresará a la capital azuaya cuando tenga las seguridades para su desplazamiento y existan las garantías sanitarias.