El Giro no pasará por el Gavia por el riesgo de aludes

El director del Giro de Italia, el italiano Mauro Vegni, informó este sábado 25 de mayo de 2019 de que la decimosexta etapa, prevista para el próximo martes, no pasará por el Gavia a causa del alto riesgo de aludes y habrá un recorrido alternativo.

"Consideradas las previsiones de los próximos días, que señalan un empeoramiento, hemos decidido que no podremos hacer el Gavia. Hay riesgo de aludes", explicó Vegni en una rueda de prensa ofrecida al acabar la etapa de este sábado 25 de mayo de 2019, en declaraciones facilitadas por los organizadores.



El Giro pierde una subida a una montaña icónica, que era además la denominada "Cima Coppi" de esta edición (2 628 metros de altitud), el nombre que se le da a la montaña más alta prevista en el recorrido.



No habrá variaciones en las localidades de salida y llegada, que seguirán siendo Lovere y Ponte di Legno, pero el recorrido será de 194 kilómetros y no de 226 como estaba inicialmente previsto, informó Vegni.



La nueva "Cima Coppi" del Giro será el Paso Manghen, al que los corredores llegarán en la vigésima etapa, la última antes de la contrarreloj de Verona que coronará al ganador.