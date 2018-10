El guayaquileño César López ganó 160 medallas en gimnasia

LEA TAMBIÉN

Una rabieta de cuando tenía 3 años le dejó a César López una cicatriz de 7 centímetros en el rostro. El gimnasta, multimedallista nacional, recuerda vagamente ese episodio, que obligó a sus padres a llevarlo a un psicólogo para buscar mejoras en su comportamiento.

“La cicatriz me la hice yo con las uñas. Estaba jugando en un camión y mi mamá me sacó, de coraje me arañé el rostro. Ahora llevo esta marca que me recuerda que debo tener autocontrol”, dice el gimnasta guayaquileño, ahora de 14 años.



El diagnóstico durante sus sesiones fue hiperactividad, por lo que el profesional le recomendó realizar deportes que lo mantuviesen ocupado. A los 5 años empezó a hacer natación y no se adaptó, un año después ingresó a la gimnasia y se enamoró de la disciplina.



Luego de ocho años de trabajo y dedicación, es uno de los mejores exponentes de Guayas en la gimnasia. Para él es fácil pasar de los anillos al ­caballete o a las barras paralelas, se entrena en dos jornadas diarias –de tres horas cada una- en el coliseo de la disciplina, en Fedeguayas.



Aún es hiperactivo, pero usa su energía en los entrenamientos y competencias. Su sueño a largo plazo es competir en los Juegos Olímpicos. Desde que llega al coliseo muestra su buen ánimo, saluda a los entrenadores y a sus compañeros, la mayoría menores que él, por lo que los cuida como a hermanos menores.

Michael Mora es el entrenador de López y lo considera un alumno responsable. “Llega temprano y es muy dedicado, canaliza toda esa energía que tiene en las prácticas y eso mejora su rendimiento”, dijo el profesor cubano.



Mora está pendiente del crecimiento deportivo del guayaquileño desde hace tres años, cuando asumió como su entrenador. Juntos viajaron a competencias en Bolivia, Colombia, Argentina, Perú, Brasil, Panamá…



El año pasado tuvieron su mejor participación internacional, en el Campeonato Suda­mericano Infantil de Gimnasia realizado en Buenos Aires, Argentina. El deportista se colgó siete medallas en esa competencia, cinco de oro, una de plata y una de bronce.



López es un apasionado por el deporte, a su corta edad tiene bien definidos los músculos de su cuerpo. La exigencia de la gimnasia hizo que fortaleciera sus brazos, piernas, pecho y espalda.



Le gustan las películas de artes marciales, Jean Claude Van Dame es uno de los actores que más disfruta. También es seguidor de Bruce Lee. “No me gusta el fútbol ni bailar, cuando no estoy en el coliseo veo películas”, contó.

Ganó 160 medallas durante su carrera, en su colección constan premios nacionales y a nivel sudamericano. En la cómoda de su cuarto tiene un cajón exclusivo para sus preseas, las cuenta y las ordena regularmente; son sus tesoros y prevé comprar una vitrina, para mostrarlos en la sala de su casa.

Inculca su amor por el deporte a sus dos hermanos menores.



Mishel, de 13 años, practica ciclismo, mientras que Miller, de 10 años, prefirió una disciplina de contacto y se entrena para llegar a las selecciones de judo. Tiene un hermano mayor de 19 años, Michael, es estudiante universitario

La familia López Chávez vive al sur de Durán, en la Primavera 1. La rutina de los tres menores se inicia a las 05:00, cuando se despiertan para desayunar, y a las 06:00 abordan el bus para ir a las instalaciones de la federación; el trayecto toma cerca de 45 minutos.

Luego de su primera rutina de entrenamientos asisten a clases en el colegio de Fedeguayas, cumplen con su segundo período de prácticas y regresan a su domicilio. Cerca de las 19:30 están otra vez con sus padres, en Durán.



“Somos muy unidos, practicamos disciplinas distintas pero todos tenemos ese amor por el deporte. No hay competencias entre nosotros, obviamente yo tengo más medallas porque ellos aún no compiten fuera del país”, contó el gimnasta.



López participará en un torneo internacional que organiza la Asociación de Gimnasia del Guayas, la próxima semana, en la que también competirán delegaciones de Colombia, Perú y Bolivia. El evento se realizará en el coliseo de la Aso.



El próximo 17 de octubre, López y la selección nacional juvenil de gimnasia viajarán a Lima, Perú, para participar en un campeonato sudamericano. Servirá como preparación para el Mundial que se realizará en Rusia, a inicios del siguiente año.



Biografía. César López nació en Guayaquil, el 28 de noviembre del 2003, tiene 14 años.



Experiencia. Se inició en la gimnasia a los 6 años. Ha ganado campeonatos nacionales y a nivel sudamericano, en las categorías de menores y en las juveniles.