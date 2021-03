El gato Aquiles, oráculo del Mundial de Rusia 2018, volverá a predecir partidos durante la Eurocopa 2021

El gato sordo Aquiles, considerado el oráculo oficial del Mundial de Rusia 2018, vaticinará el resultado de los partidos de la Eurocopa 2021 que se disputarán en San Petersburgo, anunció este 24 de marzo de 2021, el Museo Hermitage, hogar del felino.

"El gato del Hermitage Aquiles (...) labró su fama como un auténtico oráculo y se ganó el amor de los aficionados", dijo el director de la famosa pinacoteca, Mijaíl Piotrovski.



En unas declaraciones a la agencia TASS, Piotrovski señaló que "todos esperarán nuevos pronósticos" de los partidos de la Eurocopa 2021 y "el Hermitage apoyará esta iniciativa, si Aquiles no se niega".



La portavoz de los gatos del Hermitage, María Jaltunen, dijo previamente que el conocido felino estaba dispuesto a reanudar sus predicciones si recibía la respectiva solicitud.



Aquiles se estrenó como oráculo durante la antesala del Mundial 2018 y la Copa Confederaciones, que se disputó en 2019 en cuatro ciudades rusas.

La elección cayó sobre el inquilino del Hermitage porque, según los veterinarios, tiene los otros cuatro sentidos más desarrollados de lo habitual a causa de su sordera.



Aquiles predice los resultados de los partidos de fútbol eligiendo entre dos platos con comida con las banderas de los equipos rivales.



Los empleados del Hermitage están convencidos de que los pronósticos del gato no son aleatorios, puesto que el veterano oráculo no teme estar en el foco de las cámaras y puede hacer sus predicciones incluso delante de un gran número de periodistas.



San Petersburgo acogerá entre junio y julio de 2021 cuatro partidos de la Eurocopa, entre ellos uno de los cuartos de final.