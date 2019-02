Galíndez, a la espera de su carta de naturalización como ecuatoriano

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hernán Galíndez se emociona cuando habla de Ecuador. Cuenta que sus amigos argentinos le dicen que parece un agente turístico del país, porque siempre habla de las bondas del país que lo acoge desde hace ocho años.

Galíndez está a punto de recibir su carta de naturalización. Universidad Católica y su abogado impulsan el proyecto para recibir de manos del Estado su cédula como ecuatoriano. Él argumenta cumplir con todos los requisitos: vive más de tres años en el país y tiene en regla sus papeles de residencia. Incluso su único hijo, Estéfano, es ecuatoriano.



Se espera que hoy, el golero del equipo ya tenga los documentos y pueda ser habilitado como ecuatoriano. De no llegar la documentación, el cuerpo técnico de Universidad Católica podría preservarlo en la primera jornada y darle el turno a Ángel Mosquera, el golero suplente, que el año pasado tuvo pocas chances, pues Galíndez atajó 42 partidos en el año.



“Eso lo aprendí de Cristian ‘Kily’ González (exjugador argentino). Él me decía que hay tres cosas que no se prestan: el cepillo de dientes, la esposa y la camiseta. A mí me gusta jugar todos los partidos”, dice el guardameta argentino.

Cuánto años pasaron desde aquel 18 de enero del 2012 cuando llegue a este club. Solo se me ocurre decir gracias a todos los que fueron y son parte de @UCatolicaEC cuerpo técnico, dirigentes, hincha y mi familia por el apoyo constante. Que sean muchos más! pic.twitter.com/YnB4v7t9Kl — Hernan Galindez (@HernanGali12) 24 de enero de 2019

El cuadro del ‘Trencito’ se enfrentará el domingo, a las 18:05 a Técnico Universitario, en el estadio Bellavista.



El entrenador colombiano Santiago Escobar se frota las manos para que se inicie el compromiso. Sostuvo que la plaza de Ambato siempre le fue favorable, tanto en sus enfrentamientos con Técnico como con Macará. “Esperamos seguir manteniendo esa regularidad cuando visitamos esa plaza y, sobre todo, comenzar con una victoria el año.



Para esta temporada, el equipo se reforzó con la idea de potenciar su ataque: llegaron Diego Armas, Matías Rodríguez, Jonathan Betancourt, Bryan Oña, Bruno Vides, Miguel Parrales, Luis Antonio Amarilla.



“Tenemos un equipo con más opciones de cambio, queremos seguir manteniendo el protagonismo. El año pasado quisimos ir a la Copa Libertadores, pero nos faltó el remate final de la temporada”, agregó el entrenador Escobar.



En los últimos entrenamientos, el entrenador ha prescindido de utilizar a Diego Armas, pese a que en varios de los amistosos de pretemporada consideró al futbolista como titular. Armas está en una querella contra su exclub, Técnico Universitario, por sus derechos deportivos.

Armas acordó su llegada a la Universidad Católica, pues afirmó ser jugador libre. Puso una denuncia judicial contra los dirigentes de su exclub, pues aseguró que nunca firmó una extensión de su contrato. El cuadro ambateño, por su parte, sostiene que no podía negociar directamente.