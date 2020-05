Carlos Galarza: 'Dicen que hemos llamado a Valencia para que se queje de Francisco Egas'

LEA TAMBIÉN

Carlos Galarza, integrante del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, confesó que hay una división clara en la directiva del organismo rector del balompié nacional. Aseguró que se defiende la legalidad y que cuentan con el apoyo de la mayoría de los clubes y asociaciones.

El directivo era uno de los integrantes del Directorio que debí comparecer ante la Comisión de Ética de la Conmebol, por el caso de la destitución de Frncisco Egas de la presidencia de la FEF. La cita virtual debía realizarse a más tardar hasta el 14 de mayo del 2020, pero fue pospuesta para el lunes 18 de mayo del 2020.

"Nos han abierto un expediente en la Conmebol. No sabemos el motivo y nos servirá para defendernos", dijo sorprendido Galarza.

Por ahora, los entes internacionales y nacionales reconocen a Egas como único presidente de la Ecuafútbol. Por eso, Galarza asegura que su grupo (el de los seis miembros del directorio que hicieron mayoría) no cuentan con el poder político, ni económico, pero sí con el respaldo de la mayoría de los clubes.

Esta situación genera malestar en toda la FEF. Galarza denunció que Gustvo Silikovich, secretario general del organismo, pidió a todos los directores de área que no se entregue documentación alguna a ninguno de los miembros del directorio.

"Nos piden en Conmebol que les enviemos todos los documentos necesarios para el caso, pero no podemos. Es muy extraño lo que sucede con el secretario. En la sede hay resguardo policial", confesó el directivo.

"Las actas están escondidas desde julio del año pasado, cuando se trató sobre Gustavo Silikovich... Se ha levantado la acción de protección y no se está trabajando. Se ha cuartado la libertad de entregar información", aseguró.



Galarza aseguró que la mayor parte de la información presentada por Egas públicamente no es verdadera. Incluso lo tildó de mentiroso.



"Francisco es un mitómano. Miente mucho. Dice verdades a medias. Presentó actas sin firma y dijo cuánto ganamos los directivos. En mi caso, no es verdad que yo he recibido USD 12 000. Ahí se incluye transporte y hospedaje. Yo no recibo todo eso...", aclaró.

Además, ratificó su postura de que Egas maneja la FEF como si se tratara de una hacienda. Criticó el que el empresario quiteño no haya pedido opiniones sobre el protocolo de bioseguridad que fue presentado al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

Sobre los comentarios de Antonio Valencia, aseguró que esa es la postura del jugador. Nadie de los directivos presionaron para que se expresara así.

"Se dice que nosotros hemos hablado con Antonio Valencia para que diga todo eso en contra de Egas, nos causa risa por que no somos así, Valencia es un referente jugó en Europa y no se deja influenciar por nada", explicó.



También se refirió sobre el caso del 'Piso 17'. Aseguró que Egas se guardó los videos, pero luego los hizo públicos.



"Lo del Piso 17 manejó absolutamente él (Francisco Egas). A mí ni me enseñó los videos, dijo que era algo privado y después entregó a un medio que hizo público", aclaró.