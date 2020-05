Gabriel Achilier compartió un emotivo mensaje con la afición del Morelia ante la posible desaparición del club

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La posible desaparición del Monarcas Morelia de la Liga MX no le es indiferente al ecuatoriano Gabriel Achilier, capitán y figura del equipo. El defensa de 35 años compartió un emotivo mensaje con la afición rojiamarilla, a quienes les pide no perder la fe en que el equipo no abandone la que ha sido su casa por 70 años.

Durante los últimos días la prensa mexicana hizo eco del posible cambio de sede del Monarcas Morelia, del estado de Michoacán al de Sinaloa, lo que significaría abandonar la provincia que lo acogió desde su fundación en 1950.



El cambio de sede también podría derivar en la desaparición del club del fútbol mexicano. Raúl Orvañanos, exfutbolista y actual comentarista de Fox Sport México, mencionó que al abandonar Michoacán Monarcas pasaría a llamarse los Delfines de Mazatlán.



Ante la incertidumbre en el futuro del conjunto del Monarcas, su actual capitán y referente, el defensa ecuatoriano Gabriel Achilier compartió con los seguidores del club un emotivo mensaje en Instagram.



“Llegué a Morelia en el 2017. Me enamoré de inmediato de la ciudad, de esta institución, mis compañeros y sobre todo de la afición que siempre me ofreció su apoyo en los momentos más difíciles de mi vida y mi carrera”, comienza relatando el zaguero en un video de un minuto y 46 segundos de duración.



Las emotivas palabras de Achilier son acompañadas con imágenes que ilustran los momentos más significativos del ecuatoriano durante sus tres años con los monarcas. Desde su arribo al conjunto oro y grana para el Clausura 2017, ‘Don Achi’ jugó un total de 103 partidos en la Liga MX.



“Soy Monarca de Corazón y hoy me siento igual de desconcertado y triste que ustedes. Me duele pensar que estamos a punto de perder algo que construimos entre todos. Porque un equipo no lo construyen solamente los directivos, también lo forjan los jugadores, cuerpo técnico, todos nuestros compañeros de trabajo de todas las áreas, oficinas y por su puesto la afición”, acotó el ecuatoriano.



El zaguero hizo un llamado a la afición a no desmayar y perder la fe. Si bien dijo que la decisión no depende de ellos, no descarta “un milagro” que impida el cambio de sede, similar al que ocurrió el 7 de mayo del 2017, cuando en la última jornada del Clausura el Monarcas logró una agónica victoria ante el Monterrey (1-2) para evitar el descenso.



“De lo que estoy seguro es que jamás podrán arrebatarnos nuestra pasión. ¡La pasión es lo que hace extraordinario este deporte! ¡La pasión nos pertenece! ¡Siempre seremos Monarcas y siempre nos emocionará recordar todo aquello que vivimos juntos!”, expresó con emoción.



Las palabras del ecuatoriano tuvieron un gran impacto en la afición oro y grana, quienes compartieron y reprodujeron su mensaje en las redes sociales, y le agradecieron por defender los colores de la institución.



De confirmarse la desaparición del Monarcas Morelia de la Liga MX, el futuro del tricolor en el plantel es incierto: ‘Don Achi’ tiene contrato con el club hasta el 2021. Otros ecuatorianos como Joao Rojas, Jefferson Montero, Cristian Penilla y Juan José Govea también jugaron para Monarcas.