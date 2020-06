 Gabriel Achilier busca equipo luego de ser descartado por el Mazatlán FC

LEA TAMBIÉN

Tras la desaparición del Monarcas Morelia de la Liga MX, que ahora se llama Mazatlán FC y cuya sede está en el estado de Sinaloa, la naciente institución busca renovar la plantilla heredada por los rojiamarillos. Algunos jugadores con contrato no están en los planes para el nuevo proyecto: entre ellos, el ecuatoriano Gabriel Achilier.

De acuerdo con el portal mexicano Medio Tiempo, el defensa Gabriel Achilier, el mediocampista Lucas Villafañez y el lateral José Joaquín Martínez ya fueron notificados por los directivos sobre su no continuidad en el conjunto de Mazatlán.



La noticia fue confirmada por el mismo jugador la noche del martes 9 de junio del 2020. En el programa digital Fútbol Bohemio, el tricolor lamentó su salida de la institución a la que llegó en enero del 2017. Jugó 103 partidos en la Liga MX con los rojiamarillos.



“Después de tres temporadas y media me dieron la noticia por teléfono de que no estaba en planes para este nuevo proyecto entonces estamos esperando (por un nuevo equipo)”, expresó el zaguero, que tenía contrato con la institución hasta el 2021.

‘Don Achi’ también lamentó la decisión de los dueños del Monarcas de abandonar Michoacán y mudar al equipo a Mazatlán, sobre todo por la afición, “que estaba comprometida con el equipo”.



“Dolido, afectado que hayan tomado decisiones así, que bueno, se escapan de nuestras manos y al final uno tiene que aceptarlas. Pero tú vas por la calle, y hay mucho dolor. Gente que está sintiendo mucho que el club de toda su vida se lo lleven así”, lamentó.



El zaguero de 35 años está considerando opciones para continuar su carrera, en conjunto con su representante están en la búsqueda de un nuevo equipo. Él no descarta retornar a Ecuador.



Achilier tuvo una oferta de Barcelona a principios del 2020 para reforzar al plantel, sin embargo, las negociaciones no prosperaron por el deseo del jugador de permanecer en el extranjero.