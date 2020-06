Adrián Gabbarin dice que tiene la cabeza exclusivamente en Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

En los últimos días, la noticia de que Adrián Gabbarini abandonará Liga a final de temporada invadió las redes y los espacios deportivos. Un supuesto interés de Independiente de Avellaneda privaría a Liga de contar el próximo año con el golero de 35 años.

Sin embargo, ‘Gabba’ desmintió las versiones. Lo hizo en una rueda de prensa virtual, la mañana del 26 de junio. “Se lo dije a Esteban Paz y ahora lo digo aquí. Tengo mi cabeza exclusivamente en Liga. Hay versiones desde Argentina que me vinculan con Independiente, pero yo solo estoy pensando en estar aquí con el equipo”.



El argentino llegó en el 2018 y ha conquistado tres torneos locales con los albos. Es el capitán del equipo y un especialista en atajar penales. El último fue uno de los más celebrados: el 7 de marzo le tapó un penal a Christian Alemán de Barcelona, en los últimos minutos del partido, válido por la cuarta fecha del torneo ecuatoriano. Los guantes de aquel partido se los regaló al dirigente Isaac Álvarez.



El contrato de ‘Gabba’ culmina a finales de diciembre, pero él aún no quiere sentarse a negociar una posible extensión: “no es el momento. Ahora los dirigentes tienen otras prioridades”.



Al igual que la mayor parte de sus compañeros, el golero se mostró partidario de la renovación de Pablo Repetto como entrenador del equipo. “Él fue clave para que yo llegue aquí”.