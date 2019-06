El futuro de José Cifuentes, en el extranjero

LEA TAMBIÉN

José Cifuentes, el volante de la Selección de Ecuador Sub 20 que brilló en el Mundial juvenil de Polonia, se prepara para cumplir otro objetivo importante en su vida: terminar la secundaria y ser bachiller. Está animado a seguir los estudios superiores.

‘Cifu’, como le llaman sus amigos, estudia para rendir el examen Ser Bachiller y obtener el título en el colegio John Osteen, con el apoyo de la Fundación Deporte Estudio. Ahora el plan es ponerse la capa y la muceta en los próximos días.



Después de destacarse como volante fijo en la Tri, de tener un gran Mundial y conseguir la medalla de bronce, ahora sus rivales son los exámenes de matemáticas, lenguaje.



El esmeraldeño, de 19 años, se tomó un par de días para descansar. Luego de volver al país desde Polonia fue a visitar a sus amigos de la Universidad Católica y recibió atención médica por una molestia dental. Todavía no sabe qué camino seguirá en su carrera.



“No me apresuro. Tengo que sentarme a conversar qué es lo mejor para mí. Disfruto mucho este momento”, dijo Cifuentes.



En la ficha del jugador que consta en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el préstamo de la Universidad Católica al América concluirá en diciembre de este año.



Sin embargo, la gran actuación de Cifuentes abrió un abanico de alternativas. Es seguido por clubes de Europa y hasta en Inglaterra.



El jugador prefiere no adelantar alguna opinión sobre dónde le gustaría jugar, pero reconoce que su gol candidatizado como uno de los mejores del Mundial es una vitrina.



Primero se ilusiona con tener a su familia en su graduación y esta semana espera volver a los entrenamientos.



Los padres del jugador son los más felices. Alfredo Cifuentes y Jenny Charcopa hablan todos los días con su hijo y comparten su alegría. Están pendientes que no le falte nada y lo animan para que tome la mejor decisión.



Ambos trabajan en un puesto de comida en el mercado municipal de Esmeraldas. El padre de José, don Alfredo, como le conocen en Las Orquídeas, en el sector de Tripa de Pollo, también suele colaborar en el fútbol playero.



Su padre ha sido uno de los motivadores permanentes. Cuando se quedó fuera de la Selección Sub 20 en el 2017 fue uno de los que se quedó a pesar de haber estado en un microciclo con el DT Javier Rodríguez.

Llegó con 17 años a esa Selección, fue observado, pero se quedó sin Mundial. Uno de los guías del jugador es Patricio Lara, asistente técnico de Jorge Célico en la Tri. Conoce bien a su pupilo desde cuando estaba en las formativas de la Universidad Católica.



“Su crecimiento ha sido increíble. Ha mostrado una personalidad desde el Sudamericano hasta en el último partido del Mundial Sub 20. Confiamos que tome la mejor decisión en su carrera y que siga creciendo”, manifestó Lara.



Él es uno de los estrategas que ayudó a Cifuentes a encontrar su mejor posición en la cancha. Cuando comenzó jugando fútbol en el ‘JP’, club Jóvenes Progresando, dirigido por Jefferson Pacho, lo hizo en la posición de delantero.



Después, cuando llegó a la Católica, fue Lara quien decidió experimentar ubicándolo como zaguero central. Inclusive, en cinco partidos en un juego de la Sub 18, decidió moverlo como lateral.“Esa rotación de posiciones le ha permitido tener una mejor visión periférica”, agrega Lara.



Cifuentes ha reconocido ser hincha de Barcelona, pero uno de sus sueños desde su infancia ha sido jugar en Liga de Quito. Sin embargo, su pasaporte está listo para irse.