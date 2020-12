46 futbolistas menores de 20 años actuaron en la Serie A de Ecuador 

Los futbolistas William Pacho, Braian García y Cristopher Angulo no olvidan una escena especial en este año: lloraron abrazados al entrenador Miguel Ángel Ramírez, en el camerino del Atahualpa.

El ‘Míster’, como le decían al DT de Independiente del Valle, los abrazó y aconsejó. El técnico les dijo que su carrera en el fútbol “dependía solo de ellos”. Ramírez les abrió las puertas en el equipo de primera y les dio minutos en Serie A.



El pasado 17 de octubre del 2020, Pacho y García, de 19 años, y Angulo, de 20, festejaron el triunfo de los rayados 3-2 sobre Liga de Quito, por la segunda fecha de la segunda etapa del Campeonato nacional.

García admitió que les ganó la emoción, porque de un momento a otro “estábamos jugando contra los futbolistas que veíamos en la televisión”.

“No soy de acelerar procesos, pero por las circunstancias que vive el equipo (14 contagiados de covid-19) tuvimos que jugar con los muchachos de la filial”, contaba Ramírez, luego de aquel juego.



Independiente fue el club que más jugadores menores de 20 años puso en cancha este año: 13 en total.



El más destacado fue Moisés Caicedo, ahora titular indiscutible en la Selección mayor, pero también hay otros 12 talentos que sumaron minutos con la camiseta de los rayados, que jugarán la Copa Libertadores de la próxima temporada.



Néicer Acosta, Cristopher Angulo, Jhoanner Chávez, José Hurtado, Piero Hincapié, Bry­an García, Darlin Leiton, Andrés Mena, Luis Ortiz, William Pacho, Moisés Ramírez y Liberman Torres. Cuatro de ellos tienen apenas 18 años.

“Teníamos una ventaja: el ‘Míster’ Ramírez nos conocía desde hace dos temporadas, cuando era director de las formativas. Nos aconsejaba que no nos apuremos por estar en Primera”, comentó Darlin Leiton, otro de los talentos pulido en el Centro de Alto Rendimiento, en Chillo Jijón.



Santiago Morales, gerente de Independiente, explicó que la política del club cada año es confiar en los jóvenes y cubrir los puestos que se van abriendo con los nuevos talentos.



13 de los 16 clubes de la Serie A han dado oportunidad a juveniles menores de 20 años.



Macará, Olmedo y Mushuc Runa no apostaron por nombres nuevos. Incluso, el ‘Ponchito’ fue el club con uno de los promedios de edad más alto de la región, con una plantilla que no bajó de los 30 años.

Jugadores menores de 20 años en el torneo 2020

Santiago Escobar, de la Universidad Católica, reconoció que para un entrenador es más fácil armar equipos titulares con seis extranjeros antes que con juveniles. El DT colombiano también echó mano de las canteras, a lo largo de las 30 fechas del campeonato.



James Bone, Édison Guerrero, Rockson Rentería, Yarol Tafur y Santiago Zamora, con edades entre 17 y 20 años, tuvieron minutos en Católica.



“Ha sido un año atípico para todos. Los muchachos no tuvieron continuidad porque no había torneos oficiales de juveniles. Participaban de los entrenamientos con nosotros, pero no es lo mismo tener actividad permanente. A pesar de eso, los muchachos tuvieron oportunidad”, dijo el ‘Sachi’.



La LigaPro determinó que para el Campeonato de este año, los clubes puedan contar hasta con seis extranjeros en cancha y no hubo ninguna regulación para los nacionalizados. 90 futbolistas extranjeros jugaron en 15 de los 16 clubes. El Nacional es el único club que no permite tener extranjeros en su plantilla. También participaron 18 nacionalizados.



Esta tendencia complicó el trabajo de las selecciones formativas. Jorge Célico, el entrenador de la Sub 20, revisó las plantillas de cada club para analizar posibles nombres de jugadores para la Tri Sub 20. Sin embargo, no encontró.

Esto obligó a que el técnico programase 13 microciclos en todo el año y allí se observó a cerca de 300 jugadores. La suspensión de los torneos Sub 16, 18 y Reserva dejó en inactividad a 2 117 futbolistas.

La Ecuafútbol canceló todos los torneos como medida preventiva a los contagios de covid-19. La FEF careció de recursos para financiar las pruebas y no se jugaron campeonatos provinciales ni nacionales.



En Pichincha se organizó un torneo entre los clubes de Reserva para que tengan minutos. Pero eso no fue suficiente. Luis Soler, de las formativas de Aucas, detalla que fueron contados los juveniles que participaron en los entrenamientos con el equipo de Primera.



Hay preocupación porque en el 2021 seguirá en duda la realización de los campeonatos juveniles. Célico incluso admitió que el aplazamiento de los Mundiales Sub 17 y Sub 20, anunciados por la FIFA el miércoles pasado, dejará sin competencia a una generación de futbolistas.



Ambos mundiales fueron reprogramados para el 2023. La LigaPro analizará medidas de apoyo para los juveniles en la reunión evaluatoria del próximo miércoles, en la que participarán los presidentes.