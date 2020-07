22 futbolistas ecuatorianos juegan en el balompié mexicano

LEA TAMBIÉN

Un total de 22 futbolistas ecuatorianos estarán en competencia en la Liga Guardianes 2020, y en la Liga de Expansión, en México. Este es el país que cuenta con el mayor número de compatriotas en sus clubes.

El más experimentado de todos es Renato Ibarra, que luego de militar durante cuatro temporadas en el América, y ser absuelto por un episodio de violencia intrafamiliar en marzo del 2020, pasó a ser jugador del Atlas de Guadalajara.



Uno de los últimos en arribar a territorio azteca fue Joao Plata. El exmediocampista del Real Salt Lake de la MLS es una de las recientes incorporaciones de los ‘Diablos Rojos’ del Toluca, donde también juegan el lateral Aníbal Chalá y el atacante Michael Estrada.



Toluca es uno de los clubes que cuentan con tres futbolistas tricolores en su nómina. Tal y como ocurre con el Santos Laguna de Félix Torres, Manuel Balda y Ayrton Preciado; y el Xolos de Tijuana de Miller Bolaños, Jordan Rezabala y Bryan Angulo.



Junto a Plata, Jonathan Betancourt también hará su debut en México. El exjugador de Universidad Católica se vinculó a los ‘Gallos Blancos’ del Querétaro con un contrato a préstamo por un año con opción a compra. El exmundialista Walter Ayoví fue parte de la operación. Ahí Betancourt será compañero de Jonathan Perlaza.



De los 18 equipos que actúan en Primera División, 12 de ellos cuentan con al menos un ecuatoriano en su plantel. El Dorados Sinaloa, de la Liga de Expansión (Segunda División) tiene a Djorkaeff Reasco.



Esta es la lista de ecuatorianos en México:



Atlas: Renato Ibarra

Atlético San Luis: Luis Fernando León, Anderson Julio

Cruz Azul: Jonathan Borja

FC Juárez: Érick Castillo, Jefferson Intriago

Club León: Ángel Mena

Necaxa: Kevin Mercado

Pachuca: Romario Ibarra

Querétaro: Jonathan Perlaza, Jonathan Betancourt

Santos: Manuel Balda, Ayrton Preciado, Félix Torres

Tigres: Jordan Sierra

Toluca: Aníbal Chalá, Michael Estrada, Joao Plata

Xolos de Tijuana: Miller Bolaños, Jordan Rezabala, Bryan Angulo

Dorados Sinaloa (Liga de Expansión): Djorkaeff Reasco



La Liga Guardianes 2020, denominada así en honor a los trabajadores de la salud que combatieron la emergencia sanitaria de covid-19, contará con riguroso protocolo de bioseguridad antes, durante y después de los partidos.



La misma tenía previsto iniciar el jueves 23 de julio del 2020, con el compromiso entre el San Luis vs. FC Juárez, pero este fue reprogramado porque el conjunto visitante reportó 10 casos positivos por covid-19. Lo mismo ocurrió con el Mazatlán vs. Puebla.

Así la primera fecha se jugará entre el viernes 24 y el lunes 27 de julio, con los siguientes partidos:



Viernes 24 de julio

Necaxa vs. Tigres (Estadio Victoria)



Sábado 25 de julio

Chivas vs. Club León (Estadio Akron)

Xolos de Tijuana vs. Atlas (Estadio Caliente)

Cruz Azul vs. Santos Laguna (Estadio Olímpico Universitario)



Domingo 26 de julio

Pumas vs. Querétaro (Estadio Olímpico Universitario)

Monterrey vs Toluca (Estado BBVA)



Lunes 27 de julio

Atlético San Luis vs. FC Juárez (Estadio Alfonso Lastras)

Pachuca vs. América (Estadio Hidalgo)

Mazatlán vs Puebla (Estadio Mazatlán)