Los futbolistas del Delfín vistieron de forma elegante al llegar a Paraguay

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El plantel del Delfín de Manta arribó a las 05:51 de este martes 29 de enero del 2019 a Paraguay. En las redes sociales del equipo manabita se subieron fotos de los futbolistas en la fila del aeropuerto. Al mejor estilo de equipo europeo, todos llegaron con sus ternos y camisetas negras.

El equipo ecuatoriano tendrá que jugar el miércoles 30 en el estadio Defensores del Chaco, a las 16:15, la revancha ante Nacional de Paraguay, por la fase 1 de la Copa Libertadores. “Tenemos la ventaja de los tres goles, pero no podemos confiarnos. Saldrán a buscar nuestro arco desde el minuto inicial y debemos aprovechar los espacios que dejen atrás en la defensa”, dijo el delantero Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez.



El atacante fue uno de los más buscados por la prensa paraguaya al arribo del ‘cetáceo’ en el aeropuerto. La pinta del atacante con una gorra blanca fue una de las más llamativas.



¿Hay novedades? La única ausencia en el plantel dirigido por Fabián Bustos será la de Bruno Piñatares. Él está lesionado y no será tomado en cuenta.



El plantel manabita se entrenará esta tarde en la cancha del club Independiente de Asunción, a las 15:30. Bustos no quiso confirmar si el equipo realizará el reconocimiento del estadio Defensores del Chaco, previo al partido de mañana.



Lo único fijo es que en la delantera para mañana, los titulares serán Carlos Garcés y la ‘Tuka’. En el caso de clasificar a la siguiente ronda, su rival sería el Caracas de Venezuela.

​