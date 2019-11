Futbolistas de ocho clubes quedarán inactivos dos meses

LEA TAMBIÉN

El zaguero Santiago Mallitasig se puso a revisar los documentos de su contrato con el América, en estos días.

“No recuerdo si firmé hasta diciembre o hasta el tiempo de la participación del equipo en el campeonato”, confesó el defensor del club ‘Cebollita’ que descendió a la Serie B.



Con la pérdida de la categoría, se quedará sin participación en el torneo durante los dos últimos meses del año. Lo mismo ocurrirá con futbolistas de otros siete clubes.



En el América, la plantilla principal está conformada por 26 jugadores. Ese es el número promedio de un equipo de la A. Así, al menos 208 futbolistas se quedarán sin competiciones oficiales. La LigaPro garantizó que hará cumplir los pagos de los salarios hasta diciembre.



La principal complicación de los jugadores es su estado físico, explica Veloz, técnico de los ‘cebollitas’. “Los muchachos perderán las capacidades alcanzadas en la temporada. Además, con las fiestas y las comidas de fin de año, bajarán hasta un 20%”.



Por el momento, no hay certezas de que se realicen entrenamientos o amistosos en los próximos 60 días.

Ante ello, Mallitasig explica que se entrenará por su cuenta. Él se dedica solo al fútbol y es el sostén de su familia, que la conforman su esposa Carolina Dávila y sus hijos Thiago (de 9 años) y Theo (3).



Fuerza Amarilla también perdió la categoría y sus jugadores están en la incertidumbre sobre su carrera en el 2020.



Mushuc Runa no se clasificó a los ‘playoffs’ y también se quedará inactivo. Sus directivos garantizaron que se pagarán los sueldos de los últimos dos meses del año.



Guayaquil City, Deportivo Cuenca, Olmedo y Técnico Universitario tampoco se clasificaron a la siguiente etapa. Los técnicos de los dos primeros clubes sí tienen preparados planes para sus jugadores.



La planificación del City incluye prácticas hasta diciembre. Luego, los jugadores tendrán vacaciones hasta los primeros días de enero.



“Esto es dinámico (planificación) y va cambiando en función de varios factores. Los jugadores tomaron con naturalidad (la eliminación), son profesionales, tienen una trayectoria por delante”, dijo Camilo Speranza, asistente del entrenador Pool Gavilánez.



También existen futbolistas que desconocen si continuarán en el 2020. Uno de ellos es el argentino Luis Vila, quien espera reunirse con los directivos, puesto que su contrato finalizará el 15 de diciembre.

Vila dice que acudirá a las prácticas hasta que su contrato se cumpla. Confiesa que haber quedado fuera de los ‘playoffs’ los afecta anímicamente. “El objetivo era llegar a los ‘play­offs’ y no clasificar es malo. No es lo mismo entrenar una semana cuando se va a competir, que ir a una práctica conociendo que ya no se jugará”.



El gaucho de 27 años espera que el equipo organice amistosos. Esa es una posibilidad que analiza el cuerpo técnico.



El plantel tiene garantizado el pago de sus salarios, mientras estén vigentes sus contratos. La directiva, encabezada por Iván Mendoza, visita regularmente los entrenamientos y conversa con los jugadores.



Tabaré Silva, entrenador del Cuenca, también tiene previsto entregar un plan de trabajo para sus dirigidos para los últimos meses. Él renovó su contrato para el 2020.



El DT Veloz, en cambio, solo espera la reunión con los dirigentes la próxima semana, para conocer su futuro y tomar decisiones. Por lo pronto se siente tranquilo, pues es docente en el Instituto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Con esos ingresos sostiene a su familia.



El Nacional conoce hoy si se clasifica a los ‘playoffs’. En caso de no lograrlo Lucía Vallecilla, su presidenta, dijo que se planearían amistosos.