Los futbolistas continúan entrenando en casa, pero aseguran que no es lo mismo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cerca de cumplirse las tres semanas de autoaislamiento para evitar la propagación del covid-19, los futbolistas profesionales continúan con sus entrenamientos desde casa, lo hacen con el objetivo de no disminuir su rendimiento y retornar a las canchas.



A pesar de que esta modalidad dista mucho de la presencial, ellos han adecuado maneras para lograrlo como es el caso de Nicolás Dávila, jugador de El Nacional. Su último entrenamiento conjuntamente con sus compañeros fue el pasado viernes 13 de marzo.



Desde entonces con la ayuda de mancuernas, ligas, una corredora y otros implementos deportivos sigue las instrucciones del plan de entrenamiento que el DT Eduardo Lara, de los puros criollos, envían a los jugadores constantemente. Lo mismo ocurre con Liga de Quito. Los jugadores albos se entrenan en sus domicilios.



Los ejercicios que realiza se basan principalmente en resistencia, velocidad, coordinación y musculación. Dávila, volante del rojo, comenta que algunos de ellos eran más fácil cuando se los practicaba en grupo y en la cancha. Allí también contaban con el apoyo y la motivación del entrenador.



No obstante, y a pasear de ello, a Dávila no le resulta complicado entrenar en su casa porque revela que después de los entrenamientos en cancha también lo hacía en el gimnasio. Además, y como complemento principal, se está cuidando en la hidratación y alimentación; no come grasas ni fritos durante la noche.



Por otro lado está Luis Miguel Escalada, jugador de Aucas. Gracias al amplio patio y al gimnasio que tiene, acoplarse a los entrenamientos en casa le es fácil. Aunque resalta que “es raro no entrenar con todo su equipo”.



Para contrarrestar lo extraño del entrenamiento, el futbolista oriental recuerda y tiene presente qué quedarse en casa es importante para evitar contagiarse y contagiar. Además porque sin salud no podría hacer nada después.



Los implementos que más usa son las máquina de pecho, la corredora, la bicicleta estática y utiliza mucho la pelota cuando está en el patio. Aquí aprovecha para desplazarse y ganar no solo resistencia sino también velocidad. Dávila y Escalada hacen un llamado a la población a cuidarse y a cuidar a los suyos desde casa y a no salir a menos que sea estrictamente necesario.