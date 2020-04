Renato Ibarra: 'Hubo un problema familiar, pero nunca agredí a mi expareja'

LEA TAMBIÉN

El futbolista ecuatoriano Renato Ibarra dio a conocer su versión sobre lo sucedido a inicios de marzo del 2020 cuando fue detenido en México por violencia intrafamiliar.

Este 16 de abril del 2020, en una entrevista con el programa Fútbol Picante de la cadena ESPN, Ibarra dijo: "no hubo agresión a mi expareja".



El futbolista fue detenido el 5 de marzo del 2020, luego de que su esposa Lucely Chalá, quien se encontraba en estado de gestación, presentara cargos en su contra por violencia intrafamiliar. Según medios de comunicación mexicanos, el ecuatoriano debía ser procesado por los cargos de intento de feminicidio, intento de aborto y violencia familiar. Sin embargo, el deportista salió en libertad el 12 de marzo luego del testimonio la hija del exfutbolista Klever Chalá, quien aseguró, ante un juez, no haber recibido golpes, contradiciendo la denuncia inicial presentada en Fiscalía.



Por ese escándalo, el deportista de 29 años fue separado de las 'Águilas' del del América, uno de los clubes más populares de ese país.



"Me ha dolido un poco el cómo ha manejado la prensa todo esto. Todo es muy injusto. Tampoco me hago la víctima de lo que pasó, pero tengo que aclarar que nunca hubo agresión. Hubo un problema familiar, pero nunca agredí a mi expareja", dijo el imbabureño, de 29 años, a ESPN.



Según medios de México, clubes como Cruz Azul, Pumas, Puebla, Toluca, Querétaro y Pachuca, son posibles destinos del futbolista.