Futbolista nigeriano se esconde de su club letón por problema de contrato

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El atacante nigeriano Adeleke Akinola Akinyemi, desaparecido de su club de fútbol letón, declaró estar sano y salvo, en una entrevista publicada este viernes 10 de agosto de 2018, y explicó haberse escondido por un problema de contrato.

El club FK Venspils reveló el miércoles que el jugador, de 19 años, había desaparecido de su casa, señalando la posibilidad de un asunto criminal. “Estoy bien, no me han secuestrado, estoy fuera de (la ciudad de) Ventspils por mi cuenta”, declaró Akinyemi en la web letona Sportacentrs.com.



El nigeriano argumentó su desaparición por una presión ejercida sobre él por el club para cambiar su contrato. Según Akinyemi, el club desea romper su contrato actual de cuatro años para elevar de 300 00 euros a 1,5 millones de euros la suma que debería pagar al Ventspils otro club que quiera hacerse con sus servicios.



“Quieren romper el contrato para firmar uno nuevo, lo que es ilegal”, añadió el futbolista. Akinyemi rubricó su actual contrato con los antiguos propietarios de FK Ventspils, antes de que un empresario ruso, con sede en Moldavia, Adlan Shishhanov, se hiciera cargo del club en febrero, según los medios locales.



La directiva rechazó este jueves las acusaciones y solicitó a Akinyemi que regrese a Ventspils para seguir cumpliendo su contrato, en vigor hasta 2022. “No tiene más que excusarse delante del equipo. No se tomarán otras sanciones”, dijo el director ejecutivo del club, Sergejs Usachovs, a la prensa.



Akinyemi se mantiene como el mejor goleador de la 1ª división letona con 13 goles en su cuenta hasta el momento.