El futbolista Leonardo Campana se marcharía a la MLS a mediados del 2021

El delantero Leonardo Campana sería fichado por el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos cuando finalice su contrato a préstamo en el Famalicao de Portugal.

El atacante ecuatoriano fue prestado hasta el final de la temporada por el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra. Según informó Radio Caravana de Guayaquil, Campana no regresaría con los 'Wolves', que ya habrían negociado su pase con el club de Florida.



El equipo estadounidense es propiedad de un grupo inversor encabezado por el exfutbolista David Beckham. El ecuatoriano, que fue figura con la Selección Sub 20 y ha sido llamado a los partidos de eliminatorias a la Copa Mundial de Catar 2022, no ha tenido una temporada destacada en el balompié luso.



Campana ha disputado siete partidos en esta temporada con el Famalicao y no ha marcado goles. Su equipo está en la decimosexta posición del torneo con 19 puntos, con uno solo de ventaja sobre el penúltimo.



El futbolista de 20 años se formó en Barcelona SC y brilló con la Sub 20 en el Sudamericano de Chile 2019, en donde fue el máximo goleador. También fue titular en la Copa Mundial de Polonia 2019, donde Ecuador finalizó en un histórico tercer puesto.