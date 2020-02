La futbolista Lady Ayoví tiene una rotura en la rodilla desde hace 10 meses y aún no ha podido operarse

LEA TAMBIÉN

Lady Ayoví saltó para celebrar uno de sus goles con el América de Quito y su rodilla de la pierna derecha se desestabilizó. Sintió una molestia y debió salir de la cancha, pero lo hizo feliz: durante el tiempo que estuvo en el campo hizo tres anotaciones que contribuyeron en la victoria 4-0 sobre el Aucas, el 3 de mayo del 2019.

Los minutos finales del juego disputado en la Casa de la Selección, los vio desde la banca. Con el pitazo final, festejó con sus compañeras por el triunfo y sus anotaciones en el cotejo de la segunda fecha.



Al día siguiente, su rodilla se inflamó y, desde entonces, empezaron sus incertidumbres. La esmeraldeña, de 22 años, volvió a jugar ante Ñañas y su lesión se agravó. Hizo terapias físicas durante un mes y medio, pero los dolores no desaparecieron.



Al mes y medio de la lesión, el equipo cebollita la envió a un centro de fisioterapia para que se sometiera a una resonancia magnética. El diagnóstico fue rotura del ligamento cruzado de la rodilla. “Hice una rifa, pero al final –en un mes y medio- me dieron para realizarme la resonancia”.



Tras conocer el dictamen ha permanecido inactiva en el fútbol. Acudió a ver partidos de su explantel para alentar a sus compañeras o para cobrar las entradas.

Ahora, tras 10 meses de la lesión, aún no ha ingresado al quirófano. “Al día de hoy, no sé si también están afectados los ligamentos y meniscos”, se lamenta la mediocampista, quien empezó a trabajar hace un mes y medio en un ‘call center’, al norte de Quito. Se resignó a saber que en el 2020 no podrá jugar en la Superliga femenina porque su recuperación tras una operación tardaría entre unos seis y ocho meses.



Cuenta que cuando el torneo finalizó para el América, en septiembre del 2019, acudió a las oficinas del club para que le ayudaran y le cancelaran sueldos atrasados. “Les decía eso (sobre la operación), pero los que estaban encargados entonces no me hacían caso. Entonces, decidí mejor ir a las oficinas del América donde estaban Rodrigo (Espinoza) y el presidente (Gino Guerrón)…”. Según su testimonio, los dirigentes del América le cancelaron los montos (USD 600) y se comprometieron a ayudarla para la cirugía.



Espinoza explica que entonces el plantel femenino estaba bajo la administración de LifeFootbal Sport (LFS10). El artículo 64 del Reglamento de Licencias de los Clubes permite que los clubes se asocien con otros planteles para ser representados en el campeonato femenino.



Añade que la directiva del América desconocía de la lesión hasta su reunión con la jugadora. “Es importante mencionar que los hechos fueron comunicados por la señorita Lady Ayoví, de manera directa, a la dirigencia en septiembre de 2019, sin que hasta esa fecha LFS10 haya comunicado nada al respecto a C.D. América”, expresó a través de un documento escrito.



Tras el diálogo, el América la envió a que se realizara un chequeo con Luis Males, doctor del plantel principal, y se empezaron a realizar las gestiones para obtener una cita para la intervención quirúrgica. “Pero desde entonces he recibido la respuesta de que no hay materiales para la cirugía”.

¿Cuándo podrá ser operada?

Consultado por este Diario, Males ratificó que conoció el caso en septiembre. El 21 de diciembre del 2019, la jugadora logró obtener un turno para ingresar al quirófano del Hospital Eugenio Espejo. Sin embargo, el médico expresa que en el momento no se realizan este tipo de cirugías porque no llegan los implementos para esta intervención al centro médico.



“La señorita está en la lista de los 5 primeros pacientes (para ser operados). Cuando estén los implementos podrá ser intervenida”, expresa el especialista, quien indica que se dirigió al área de Trabajo Social de Traumatología del Hospital para agilitar el proceso.



Males es especialista en terapia intensiva y, por ello, dice que no la operará. Recalca que ha estado pendiente del caso y la futbolista no le ha contestado sus llamadas telefónicas.



La esmeraldeña dice que le escribió a Espinoza, a través de WhatsApp, pero no recibió respuestas. “Entiendo que él está en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, podría hablar para que me ayuden y me pueda operar pronto”. Considera que una alternativa sería la intervengan una clínica privada. Espinoza es presidente de la Comisión de Arbitraje de la Ecuafútbol. Él respondió que el club se encuentra a la espera de la cita para la operación. Lamentó que al momento de exigir derechos al Seguro Social “parecería que no los tenemos”.

El Directorio de los cebollitas se reunió la primera semana de enero. Ahí, según Espinoza, se designó a una persona para que agilite el trámite. “Está establecido como plazo máximo el inicio del torneo, fecha en la cual si no se ha logrado la cita para la cirugía, el club se encarga de hacerlo privadamente”.



La Superliga empezará el 7 de marzo del 2020. Zambrano dice que siente nostalgia porque no podrá jugarlo. Aunque dice que su anhelo es volver a las canchas, lo que más le importa es entrar al quirófano. Reconoce que no puede realizar actividades deportivas por la gravedad de su lesión. Su madre Lorgia Lara, con quien vive, la apoya y le dice que se mantenga optimista.