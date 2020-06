El futbolista Fred recorrerá 600 km en bicicleta para unirse al Fluminense

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras concretarse su regreso al club Fluminense, el veterano delantero brasileño Fred anunció este lunes 1 de junio del 2020 que hará en bicicleta los 600 km de viaje hasta Rio de Janeiro en un recorrido solidario para ayudar a familias desfavorecidas.

Con el llamado "Tour de Fred", que arrancó este lunes desde cerca de Belo Horizonte y durará cinco días, el ex ariete del Olympique de Lyon francés quiere "ayudar a casi 4000 familias" a las que se entregarán alimentos y artículos de primera necesidad.



A través de sus redes sociales, el ex jugador de la 'Seleção', de 36 años, hizo un llamamiento a la población para que colabore con donativos a la campaña.



Fred partió al amanecer del lunes desde la ciudad de Congonhas, a 80 km de Belo Horizonte, y tiene previsto pedalear hacia Río por pequeñas carreteras y caminos de tierra, acompañado por su preparador físico.



Ambos decidieron alejarse de las carreteras principales para evitar no solo el tráfico de camiones pesados sino también los riesgos que pudiera entrañar una concentración de aficionados durante la actual pandemia del nuevo coronavirus.

"El Tour de Fred": el delantero brasileño, que se convirtió en el nuevo fichaje de Fluminense, recorrerá 600 kms. en bicicleta desde Belo Horizonte hasta Rio de Janeiro para firmar su nuevo contrato. Donará una canasta básica de alimentos por cada km. recorrido. 🚴‍♂️🇧🇷 @ESPNBike pic.twitter.com/yhbiEKOZ8h — ESPN Fútbol Club (@ESPNFutbolClub) June 1, 2020



La línea de meta será oficialmente cruzada por Fred cuando llegue al centro de entrenamiento del Fluminense, cerca del Parque Olímpico de los Juegos Olímpicos de Rio-2016.



El delantero podría tener compañía durante algunos tramos del viaje ya que Nalbert, campeón olímpico de voleibol de 2004, le propuso por Twitter recorrer juntos algunos kilómetros a pesar de que es un reconocido aficionado del Flamengo, histórico rival del Fluminense.



Natural de Teófilo Otini, cerca de Belo Horizonte, Frederico Chaves Guedes 'Fred' militó en el Olympique de Lyon entre 2005 y 2009 y después vistió los colores del Fluminense de 2009 a 2016, alzando dos campeonatos nacionales (2010 y 2012).



Tres veces máximo goleador del Brasileirão (2012, 2014 y 2016) y 39 veces internacional brasileño (18 goles), Fred regresó en 2016 a su estado natal de Minas Gerais para unirse al Atlético Mineiro y posteriormente jugó con el Cruzeiro (2018-2020) antes de reincorporarse oficialmente al Fluminense el domingo.