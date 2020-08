El futbolista Facundo Martínez se contagió de covid-19 en Universidad Católica, pero ya se recuperó

LEA TAMBIÉN

El futbolista argentino nacionalizado Facundo Martínez reveló que él fue uno de los tres jugadores que dio positivo por covid-19 en Universidad Católica, pero que ya se recuperó y pudo reintegrarse a los entrenamientos con el resto del plantel.

Dos futbolistas del equipo profesional y un juvenil contrajeron el virus, según informó Santiago Cattani, presidente del ‘Trencito Azul’, el pasado jueves 23 de julio del 2020. Los mismos fueron asintomáticos. Sus identidades se mantuvieron en reserva.



Tras permanecer en aislamiento y dar negativo en un nuevo test, Martínez dijo en Radio La Red que le “molesta la desinformación” que circuló en torno a su figura sobre el cómo contrajo el virus. “Se dijo que me contagié en un asado que organicé con otros argentinos, y no fue así”, comentó la mañana del miércoles 5 de agosto en la radio quiteña. Una de las dificultades que atravesó durante el aislamiento, según mencionó, fue el no poder abrazar a sus hijas para evitar contagiarlas.



Pero tras superar al covid-19, y de regreso a los entrenamientos con sus compañeros en el complejo deportivo de La Armenia, el mediocampista de 35 años ya piensa en la reanudación de la LigaPro. Destacó el esfuerzo de los clubes, pese a las dificultades económicas, para cumplir con el protocolo de bioseguridad.



Sobre el apretado calendario que deben afrontar hasta el cierre de temporada, el capitán de los camaratas confía en que el equipo que dirige el DT colombiano Santiago Escobar será competitivo.



“Estamos muy bien, con plantel amplio porque hay posibilidad que haya mucho recambio. El único que se fue es (Jonathan) Betancourt a México. Tenemos jugadores que pueden actuar en cualquier posición”, argumentó.



Universidad Católica y Aucas se enfrentarán el viernes 14 de agosto por la reanudación de la LigaPro. Los celestes son terceros en la tabla de posiciones con 8 puntos, producto de dos victorias y dos empates. Junto a Técnico Universitario son los únicos clubes invictos en el campeonato.