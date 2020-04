El futbolista Facundo Affranchino se queja del trato recibido en el Olmedo: 'Al único que no le pagaban era a mí'

LEA TAMBIÉN

El volante Facundo Affranchino, quien llegó en enero del 2020 para reforzar a Olmedo, reveló los inconvenientes que sufrió desde su llegada a Ecuador. El argentino comentó que los dirigentes del 'Ciclón' no tenían ninguna intención de respetar su contrato y le ofrecieron inscribirlo si aceptaba rebajar su salario a la mitad.

"Firmé un contrato por dos temporadas. La realidad es que nunca lo respetaron. Hasta el día de hoy no recibí un solo salario y nunca me inscribieron para jugar", confesó el futbolista, en declaraciones para Mundo Deportivo de Radio Cobertura Plus de Quito (104,1 FM).



Facundo Affranchino llegó para reforzar al 'Ciclón de los Andes' por pedido del entrenador Darío Franco, e incluso entrenó con el equipo titular en varias ocasiones. Sin embargo, el club riobambeño le informó que no podían inscribirlo porque el equipo no cumplía con las reglas del 'fair play' financiero.



"Primero dijeron que la FIFA tenía que habilitarme, luego que debían encontrar patrocinadores para proceder a inscribirme. Al final me dieron a escoger entre reducir mi sueldo y contrato a la mitad, o no jugaría. Pero no tenía garantías de que iban a cumplir", mencionó el jugador con pasado en River Plate de Argentina.

Sin posibilidades de jugar y ante la imposibilidad de comunicarse con los directivos, el argentino decidió regresar a su país, junto con su novia, en un vuelo humanitario. "Al único que no le pagaban era a mí. Con la pandemia todo se puso más difícil. Vivía con mi novia y no teníamos recursos. A veces cenábamos te con galletas".

"Lo que más me dolió fue la falta de interés del club. Entiendo el tema contractual, pero en la parte humana nunca se preocuparon de si necesitaba algo, a pesar de saber que no cobré un centavo", admitió el futbolista.



Affranchino también reveló que los directivos cortaron la comunicación con él y su representante. "La presidenta (Mayra Argüello) bloqueó a mi representante en Whatsapp. No quiso hablar más sobre el tema. Cuando fui a retirar mis cosas, el vicepresidente me encontró y lo único que dijo fue 'buen día'".



Para finalizar, el volante de 30 años aseguró que tomarán acciones legales contra Olmedo una vez que la crisis sanitaria termine. "Mi abogado, que es ecuatoriano, está manejando la situación. Cuando la situación mejore, tomaremos una decisión. Nosotros sí somos humanos en ese aspecto", concluyó.