Futbolista Fabbro condenado a 14 años en Argentina por abuso sexual de menor

Un tribunal argentino condenó este jueves 29 de agosto del 2019 a 14 años de prisión al futbolista Jonathan Fabbro, nacido en Argentina y nacionalizado paraguayo, por abuso sexual de su sobrina y ahijada entre 2015 y 2017, actualmente de 13 años.

Fabbro, de 36 años, recibió la sentencia por “ abuso sexual gravemente ultrajante al menos en cinco oportunidades, agravado por estar a cargo de la guarda de la damnificada ” , según la sentencia del tribunal.



El futbolista jugaba en Lobos BUAP de México desde donde fue extraditado en mayo de 2018 tras haber sido detenido el 20 de diciembre de 2017 en el estado de Puebla, a pedido de la justicia argentina.



Fabbro, volante ofensivo, defendió los colores de la selección de Paraguay y en Argentina jugó para los populares Boca Juniors y River Plate.



“ No hay alegría solo tranquilidad. Mi hija es una valiente porque habló. Solo quiero ir a casa a abrazarla. Todo es muy doloroso ” , declaró entre sollozos Marta, la mamá de la niña abusada, tras escuchar la sentencia.



El jugador, que llegó al juicio detenido en la cárcel de Marcos Paz, a 50 km de Buenos Aires, no estuvo presente en la lectura de la sentencia.



Fabbro está en pareja con una mediática modelo paraguaya, Larissa Riquelme, quien en todo momento defendió al condenado.



Militó también en Once Caldas de Colombia, Guaraní y Cerro Porteño de Paraguay, Mineiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Chiapas de México.