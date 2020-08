El futbolista ecuatoriano Jackson Porozo tiene múltiples propuestas de clubes de Europa

LEA TAMBIÉN

El zaguero ecuatoriano Jackson Porozo tiene varias propuestas de clubes de Europa para continuar su carrera deportiva. Su contrato con el Santos vence el 8 de agosto del 2020, y las probabilidades de renovar con los brasileños son escasas.

El Diario AS, de España, sostiene en su versión digital que tras los pasos del ecuatoriano de 20 años están el Ajax de Holanda, el Brujas de Bélgica, al igual que varios clubes ibéricos, entre ellos el Sevilla y el Real Valladolid.

Según AS, las negociaciones entre el ‘Pucela’ y los agentes de Porozo estaban encaminadas, pero el Valladolid “no ofrecía la prima de fichaje que se esperaba de una operación así”, y obstaculizó un acuerdo entre ambas partes



Otro club español, cuyo nombre se mantiene en reserva habría tomado ventaja y “ha encarrilado el fichaje en los días más recientes”, manifestó el portal. También aseguró que el deseo del defensor de 20 años es jugar en el balompié español.



Lazio de Italia, donde juega actualmente Felipe Caicedo, sería otro de los equipos que tiene el nombre del campeón sudamericano en órbita. El portal Calciomercato sostuvo que las ‘Águilas’ “está evaluando cuidadosamente el perfil de Jackson Porozo”.



Daniel Manouchehri, agente del defensor, aseguró a Calciomercato que existen varias propuestas por él, pero que prefiere evitar referirse a una negociación en particular. “Pronto habrá noticias importantes para Jackson Porozo”, dijo.