El futbolista Aníbal Chalá tuvo minutos con el Dijon en la Copa de Francia

Aníbal Chalá volvió a jugar luego de superar una larga lesión que le impidió tener regularidad en el Dijón. Este miércoles 10 de febrero del 2021, con el ecuatoriano de titular, su club cayó 1-0 ante el Lille por la Copa de Francia.

El lateral de de 24 años saltó de titular y disputó todo el encuentro ante un rival que avanzó se impuso de visitante con gol de Aguibou Camara, en el minuto 15. Esa fue una de las acciones más claras del Lille, en un partido dominado por el Dijón.



Chalá lució recuperado, aunque falto de fútbol. Por eso el DT David Linares decidió darle ritmo en este encuentro. Según las estadísticas del portal SofaScore, generó tres despejes, cuatro intercepciones, tres entradas, 108 toques con una efectividad de pases del 92.8%. Lanzó tres centros al área, ya que también desbordó por la banda izquierda.



El imbabureño tuvo que adaptarse al idioma, la ciudad y además superar el covid-19 y una lesión para reaparecer. "No tuve problemas en la adaptación a Francia, tomé clases de francés y me defiendo solo, pero el virus me complicó. Tuve dos lesiones y el covid-19 acá, eso limitó mi participación con el equipo. Quiero tener nuevamente la oportunidad de jugar. Volví al banco de suplentes un mes después, luego de un problema en el aductor", dijo Chalá a la prensa gala, antes del cotejo ante el Lille.



Las lesiones han sido un problema para él. En Liga de Quito no pudo mostrar todo su nivel por culpa de una pubalgia. En caso de que el club decida prescindir de sus servicios, deberá volver al Toluca, que es dueño de sus derechos deportivos.