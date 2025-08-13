Con apenas seis años de trayectoria profesional, Willian Pacho ya presume un palmarés que muchos futbolistas sueñan con alcanzar en toda una vida. Desde su debut en 2019, el defensor ecuatoriano ha levantado 10 trofeos en tres países distintos, consolidándose como uno de los jugadores más exitosos de la nueva generación tricolor.

El recorrido de Pacho comenzó en Independiente del Valle, el club que lo formó y le dio la oportunidad de mostrar su talento en el primer equipo. Con la camiseta negriazul conquistó tres títulos: la Copa Sudamericana 2019, la Liga Pro de Ecuador y la Copa Libertadores Sub-20.

Willian Pacho se llena de títulos en Europa

Tras destacar en Ecuador, Willian Pacho dio el salto a Europa para sumarse al Royal Antwerp de Bélgica. En el fútbol belga mantuvo su línea ascendente y fue parte clave de una temporada histórica para el club, que cerró con un doblete con la Primera División de Bélgica y la Copa de Bélgica.

Su evolución lo llevó al París Saint-Germain, con una parada previa en el Eintracht Frankfurt, donde su impacto fue inmediato.

En su primera campaña con el gigante francés, se adaptó al ritmo y la exigencia de la élite continental, sumando cinco nuevos trofeos a su vitrina. Se consagró en la Ligue 1, se impuso en la Copa de Francia y la Supercopa de Francia y, a nivel internacional, celebró la Champions League y la Supercopa de Europa, títulos que lo colocan en la cima del fútbol mundial.

De esta manera, el central acumula 10 títulos oficiales: PSG: Supercopa de Europa, Champions League, Ligue 1, Copa de Francia y Supercopa de Francia; Royal Antwerp: Primera División de Bélgica y Copa de Bélgica; e Independiente del Valle: Liga Pro, Copa Sudamericana y Copa Libertadores Sub-20.

El oriundo de Quinindé alcanzó este registro en apenas seis temporadas como profesional, con un promedio de más de un título por año. Un rendimiento que no solo refleja su capacidad individual, sino también su constancia en equipos competitivos.

Pacho con la Selección de Ecuador

Este brillante recorrido ha sido acompañado de una presencia creciente en la Selección de Ecuador. Fue convocado de última hora por Gustavo Alfaro para el Mundial de Catar 2022, reemplazando a Byron Castillo, aunque no disputó minutos.

Sin embargo, en 2026 tendrá una nueva oportunidad mundialista con Sebastián Beccacece consolidado como titular y como uno de los defensas centrales mejor valorados de Ecuador, Sudamérica, Europa y el mundo.

En la Tri, Pacho marcó los dos únicos goles de su carrera profesional. El primero llegó ante Australia, en un amistoso en el que además sumó sus primeros minutos con el equipo absoluto, bajo la dirección del español Félix Sánchez. El segundo tanto lo marcó ante Costa Rica, también en un amistoso, consolidando su capacidad para sorprender en el área rival.

Las estadísticas oficiales registradas por Transfermarkt señalan que el central ha jugado 26 partidos con Ecuador, acumulando 2 340 minutos y recibiendo una sola tarjeta amarilla.

