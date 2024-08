Willian Pacho aterrizó en París, Francia este miércoles 7 de agosto de 2024, para completar su fichaje con el París Saint-Germain, que será su nuevo club por las próximas cinco temporadas.

El defensor tricolor es uno de los mejores exponentes en Europa y en tan solo tres temporadas en el viejo continente dará un gran salto de calidad y se unirá a uno de los clubes más importantes del mundo.

La llegada de Pacho a Francia la anunció el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, que también fue el encargado de comunicar el traspaso del ecuatoriano al PSG.

El ex jugador de Independiente del Valle se hará los exámenes médicos y firmará el contrato con su nuevo club este jueves 8 de agosto.

Los parisinos pagarán un aproximado de 44 millones de dólares más otros 4,3 millones en complementos. Y firmará por las próximas cinco temporadas.

🔴🔵🛬 Understand new PSG signing William Pacho had just landed in Paris!



Medical tests and contract signing on Thursday. pic.twitter.com/1JAobs4CfE