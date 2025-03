Wilder Medina es uno de los tantos delanteros extranjeros que llegaron a Ecuador contratados por Barcelona Sporting Club con el cartel de goleador y figura, pero que finalmente no llenaron las expectativas.

Pocos son los hinchas que recuerdan que Wilder Medina llegó a Barcelona Sporting Club para el segundo semestre de 2013, apenas seis meses después de que los guayaquileños se proclamaran campeones de torneo nacional con el argentino Gustavo Costas como DT.

Wilder Medina en Barcelona SC

El miércoles 10 de julio de 2013, EL COMERCIO confirmó que Wilder Medina se unirá a Barcelona SC por tres temporadas, una vez que el club dispute la final de la liga colombiana ante Atlético Nacional.

Las finales de ese Torneo Apertura se jugaron el 14 y el 17 del mismo mes. Los ‘paisas’ ganaron el título por un marcador global de 2-0 con tantos de Jefferson Duque y Luis Fernando Mosquera.

Medina fue el goleador de ese torneo con 12 goles, por delante de Édison Toloza de Junior de Barranquilla (10), Víctor Cortés de Itagüí Ditaires (9), Freddy Montero de Millonarios, Edwards Jiménez de Once Caldas y Charles Monsalvo de Deportes Tolima (8).

En ese primer semestre, los goles de Medina llevaron al Santa Fe a las semifinales de la Libertadores, perdida por un marcador global de 2-1 contra Olimpia de Paraguay. El gol de los colombianos fue de Medina, que completó cuatro en la competencia.

Con esos antecedentes arribó a Guayaquil. Transfermarkt registra 12 encuentros del delantero con la camiseta amarilla en la que anotó tres goles (Manta, Liga de Loja y Deportivo Quito) y dio una asistencia ante Mineros de Venezuela en el juego de la primera ronda de la Copa Sudamericana.

En el 2014 salió de la institución y regresó a su país para volver a defender a Santa Fe. Luego pasó por Real Cartagena, Sport Boys Warnes (Bolivia) y Fortaleza CEIF, donde terminó su carrera que arrancó en 1998 en Deportivo Rionegro.

Fue campeón de la Superliga de Colombia en 2013 y del Torneo Finalización en 2014 con Santa Fe y del Apertura de Bolivia en 2013.

Individualmente, fue goleador del Torneo Finalización de la Primera B con Patriotas Boyacá en 2007 con 20 tantos, del Torneo Finalización en 2010 con Deportes Tolima con 16 goles y del Torneo Apertura en 2013 con Santa Fe con 12 tantos.

La escalofriante revelación de Medina

La noche del sábado 1 de marzo de 2025, la cadena colombiana Caracol TV publicó una entrevista con Wilder Medina en la que revela detalles de su vida como futbolista, sus adicciones, los problemas con sus cinco hijos y cómo intenta dar un testimonio de vida a los más jóvenes para que se alejen de las tentaciones de la calle.

En una parte reveló que pensó en atentar contra la vida de Camilo Vargas, su compañero en Independiente Santa Fe, con quien no tenía una buena relación y que se agravó luego de las finales perdidas del torneo colombiano ante Atlético Nacional, justo antes de incorporarse a BSC.

“Yo no lo llevaba muy bien, me imagino que era por la personalidad de él; llegaba y no saludaba, siempre saludaba a tres o cuatro y al resto no. No le dije nada”, empezó relatando el delantero que actualmente tiene 44 años.

Luego detallo que el punto máximo de malestar fue justo luego de no alcanzar el título en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, su casa.

“Perdimos la final, yo entré llorando y llegó él diciendo: no, tranquilos, ya perdimos la final, no pasa nada. Se me vino todo y me fui a darle puños“, agregó.

Pero cuando parecía que todo había quedado en el camerino, Medina no estaba convencido de eso y pensó que era momento de tomar una acción más radical para terminar con la vida del actual portero del Atlas de México.

“Yo dije: le meto un tiro a ese muchacho, le acabo el fútbol así me toque irme para la cárcel, yo lo pago. ¿Imagínese lo que hace el licor y las armas? Yo ya tenía antecedentes”, reconoció.

Una llamada de César Pastrana, entonces presidente de Santa Fe, evitó que el delantero llegue al entrenamiento y concrete lo que tenía pensado en contra de su compañero de equipo.

“¿Qué hubiera pasado si yo llegaba a ese entrenamiento con tragos encima?”, se pregunta, al tiempo de analizar que hubiera “dejado a la selección de Colombia sin uno de los mejores arqueros de estos momentos“, reflexiona.

Pastrana mencionó que ese fue uno de los motivos que apresuró la salida de Medina del equipo y agilizó su traspaso a Barcelona SC, más tomando en cuenta que el contrato era “bueno” a pesar de tener 32 años de edad en ese momento.

