Ecuador tuvo tres representantes en la votación de los premios The Best FIFA 2025, que proclamaron al francés Ousmane Dembélé como el ganador del máximo galardón, junto a la española del FC Barcelona, Aitana Bonmatí.

Ecuador no tuvo ningún jugador nominado para competir por el The Best FIFA 2025, pero sí contó con Willian Pacho (PSG) y Moisés Caicedo (Chelsea), quienes pugnaron por ingresar al XI ideal. El primero lo logró, mientras que el segundo no.

Así votó Ecuador en los premios The Best 2025

La FIFA detalló en su portal web que los finalistas para el premio The Best 2025 fueron elegidos por un grupo de “expertos”, encargados de evaluar el rendimiento y los logros de los futbolistas entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

La lista de finalistas fue remitida a los entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales, así como a periodistas especializados en fútbol y aficionados, quienes votaron en el sitio web de la FIFA habilitado para el efecto.

Los votantes eligieron al ganador en primer, segundo y tercer lugar, a quienes se les otorgaron cinco, tres y un punto, respectivamente, para el cómputo final que determinó las posiciones en este premio.

Los capitanes de las selecciones nacionales nominados no pudieron votar por sí mismos, aclaró la FIFA.

El premio al mejor jugador se entregó al futbolista que acumuló más puntos. En caso de empate, el galardón se otorgaría al que haya recibido la mayor cantidad de selecciones como primera opción dentro de su grupo de votantes, agregó el máximo ente rector del fútbol mundial.

Con estos antecedentes, el francés Dembélé conquistó el premio The Best con 50 puntos, superando en 11 al español Yamal y en 15 a su compatriota Mbappé.

Enner Valencia, capitán de la Selección de Ecuador, votó por Ousmane Dembélé (1), Kylian Mbappé (2) y Lamine Yamal (3).

Sebastián Beccacece, su entrenador en la Tri, asignó sus votos a Lamine Yamal (1), Harry Kane (2) y Vitinha (3). En el único que coincidieron fue en el jugador del Barcelona.

Mientras que el periodista Tito Rosales eligió a Ousmane Dembélé (1), Nuno Mendes (2) y Lamine Yamal (3).

